۳۹ هزار زائر از منطقه کاشان به عراق اعزام شدند

اصفهان - رئیس حج وزیارت کاشان گفت: با پایان عملیات اعزام زائران اربعین، ۳۹ هزار و ۵ نفر از منطقه کاشان راهی عراق شدند که بیشترین تردد آن‌ها از مرز مهران انجام گرفته است.

حمیدرضا بهروزی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پایان عملیات تشرف مشتاقان حضور در پیاده روی اربعین حسینی تعداد متقاضیان ثبت نام در منطقه کاشان ۳۹,۰۰۵ نفر بوده است که ۶۱ درصد را آقایان و ۳۹ درصد را بانوان تشکیل داده است.

وی افزود: بیشترین تردد در مرز مهران با ۸۸ درصد از زائرین بوده است و مرزهای خسروی، شلمچه و هوایی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

رئیس حج وزیارت کاشان اضافه کرد: کاشان با ۲۳ هزار و ۱۱۲ نفر بیشترین متقاضی ثبت نام در منطقه کاشان را داشته است و شهرستان‌های آران و بیدگل با ۶ هزار و ۳۵۶ نفر، نطنز ۲ هزار و ۲۵۵ نفر، ابوزیدآباد یک هزار و ۷۹۷ نفر، نوش آباد، راوند و بادرود در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

