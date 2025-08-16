ضیایی: بندرانزلی باید به قطب گردشگری شمال بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح ضیایی عصر شنبه در مراسم معارفه شهردار جدید این بندر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات فرمانداری، بر ضرورت بازگشت جایگاه واقعی بندر انزلی در حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: بندر انزلی روزهایی نماد گردشگری ایران بود؛ امروز با دریا، ساحل، تالاب بینالمللی و پیشینه تاریخی، ظرفیتهای بینظیری دارد که متأسفانه تا کنون بهطور کامل بهرهبرداری نشده است.
توسعه متوازن و فرصتسازی در شرق شهر
ضیایی افزود: توسعه باید متوازن باشد، سرمایهگذاری باید در طرف شرق شهر هدایت شود تا بازارهای محلی رونق بگیرند.» او همچنین اتصال راهآهن به گمرک بندر را بهعنوان یکی از اولویتهای زیرساختی مهم معرفی کرد.
فرماندار بندر انزلی تأکید کرد: مدیریت شهری امروز دیگر یک عنوان نیست، بلکه نیازمند دانش، تجربه و برنامهریزی دقیق است لذا شهردار جدید باید با شناخت کامل از چالشها و فرصتهای شهر، برنامهای مدون برای تحول ارائه دهد.
ضیایی با اشاره به برخی پروژههای در دست اقدام گفت: پروژه ساماندهی شنبه بازار با مشارکت اداره بنادر، شهرداری و اعتبار از محل بحران در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین تأمین روشنایی بلوارهای منتهی به خیابان اصلی و جمعآوری آبهای سطحی، از مطالبات جدی مردمی است که با تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در کمیته برنامهریزی در حال پیگیری است.
ساماندهی نیروی انسانی در شهرداری
فرماندار انزلی تاکید کرد: شهرداری بندر انزلی با بیش از ۷۵۰ نیرو، نیازمند ساماندهی جدی در حوزه خدماتی و اداری است بسیاری از نیروها بهطور نامتوازن در بخش اداری مشغولاند که باید اصلاح شوند.
ضیایی یادآور شد: ساماندهی پارکینگهای ساحلی نیز ضروری است بنابراین رئیس کل دادگستری استان با اختصاص بخشی از اراضی منابع طبیعی به شهرداری موافقت کرده که میتواند زمینهساز درآمد پایدار شود.
وی در پایان ضمن اشاره به نزدیکی انتخابات شورای شهر گفت: این فرصت طلایی برای شورا و شهردار است؛ با اجرای طرحهای کوتاهمدت و ساماندهی ظرفیتهای گردشگری مانند پارک جنگلی، کمپ اقامتی و امکانات شنا، میتوان منابع درآمدی قابلتوجهی برای شهر ایجاد کرد و رضایت مردم را جلب نمود.
