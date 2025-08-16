ماکرون: ادامه حمایت از اوکراین و فشار بر روسیه ضروری است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه امروز شنبه در سخنانی با تکرار مواضع روسیه هراسانه خود ادعا کرد: ادامه حمایت از اوکراین و فشار بر روسیه تا زمانی که جنگ تجاوزکارانه‌اش ادامه دارد، ضروری است.

رئیس‌جمهور فرانسه در این خصوص ادامه داد: ما به همکاری نزدیک با روسای جمهور (آمریکا و اوکراین) ترامپ و زلنسکی ادامه خواهیم داد تا از حفظ منافع خود اطمینان حاصل کنیم. ما نسبت به عدم انجام تعهدات روسیه در مورد اوکراین هشدار می‌دهیم.

پوتین و ترامپ دیروز در پایگاه نظامی آمریکا در آلاسکا با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

این دیدار بیش از ۳ ساعت طول کشید و چند چهارچوب را در بر داشت: ملاقات دونفره در لیموزین رئیس جمهور آمریکا موسوم به «هیولا» به سمت محل اصلی مذاکره و ملاقاتی با حضور گروه کوچک ۳ نفره.