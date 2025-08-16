  1. بین الملل
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

جدیدترین موضع گیری وزیر خارجه اوکراین علیه روسیه



وزیر خارجه اوکراین در جدیدترین موضع گیری خود گفت: افزایش فشارها بر مسکو و تقویت توان اوکراین دو عامل اساسی برای پیشبرد روند صلح هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آندری سیبی‌ها وزیر امور خارجه اوکراین گفت: ما از سیگنال‌های مثبت واشنگتن مبنی بر آمادگی آن برای گسترش تضمین‌های امنیتی به اوکراین استقبال می‌کنیم.

وی افزود: پوتین باید متوجه تبعات طولانی کردن جنگ باشد.



پیش از این نیز ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت: ما به صلح واقعی و نه توقف موقتی حملات روسیه، نیاز داریم. به ترامپ تاکید کردم که تشدید فشارها بر روسیه ضروری است و باید تضمین امنیتی محکم و طولانی مدت وجود داشته باشد.

زلنسکی همچنین تصریح کرد: اروپا و آمریکا باید تضمین‌های امنیتی بدهند و مسائل ارضی، بدون ما حل شدنی نیست. به رئیس جمهور ترامپ تاکید کردم که تشدید تحریم‌ها علیه روسیه اگر از پایان عادلانه جنگ طفره برود، ضروری است.

