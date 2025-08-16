بیش از ۱.۵ میلیون راهنمایی و بازگرداندن ۳۴۷۰ گمشده در اربعین ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیات، رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان حج در ایام اربعین حسینی، راهنمایی زائران و امداد گمشدگان است، گفت: امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار راهنمایی توسط ۱۲۵۰ نفر از خادمان افتخاری سازمان حج صورت گرفت که ۱۱۰۰ نفر از این افراد در کشور عراق (کربلا، نجف، مسیر راهپیمایی، کاظمین، سامرا) و ۱۵۰ نفر در پایانه‌های مرزی مشغول به فعالیت بوده‌اند.



وی بیشترین درخواست راهنمایی را مربوط به جستجوی مواکب، پزشکی، امدادی و تردد دانست و افزود: تمامی کارگزاران مشغول به خدمت در واحد راهنمایی، اپلیکیشن همیار اربعین را روی گوشی نصب کرده و بخش اعظمی از راهنمایی‌ها را از این طریق انجام دادند که در صورت نصب این برنامه از سوی همه زائران، روند پرسش از خادمان بسیار کاهش پیدا می‌کرد.



رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص افراد پیدا شده نیز توضیح داد: خادمان توانستند ۳۴۷۰ نفر از افراد گمشده یا جدا افتاده از همراهانشان را به یکدیگر برساند و از دغدغه زوار کاسته شود.



بیات درباره وضعیت اشیا گمشده زائران نیز گفت: بخشی از این اشیا در سامانه ثبت شده و صاحبان آن هنوز پیدا نشده‌اند که طی روزهای آینده در صورت عدم مراجعه شخص برای دریافت، این اشیا با توافق‌نامه‌ای که با شرکت ملی پست منعقد شده است، به صاحبان آن تحویل می‌شود.



وی ادامه داد: همچنین توانستیم طی روزهای اخیر ۳ هزار شیء یافته شده را که شامل تلفن همراه، کوله پشتی، وجه نقد و.... بوده را به صاحبانش تحویل دهیم که این آمار با توجه به اطلاع رسانی دقیق و هوشمندی زوار در نصب کیو آر کد و نصب اطلاعات شخصی روی اشیا، نسبت به سنوات قبل کاهشی بوده است.