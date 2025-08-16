به گزارش خبرگزاری مهر، مهران قربانی معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای اربعین ۱۴۰۴ از سال گذشته پیگیریها انجام و جلسات متعددی برگزار شد، اظهار کرد: این جلسات به منظور بهبود وضعیت زیرساختهای حمل و نقل، راه، سیستمهای هوشمند، سیستمهای اطلاعرسانی و خدمات به مردم بود.
وی افزود: با برنامهریزیهای صورت گرفته و اقدامات انجام شده زیرساختهای راه نسبت به گذشته و مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی به لحاظ رویه راه، تجهیزات ایمنی، خطکشی، روشنایی راه و روشنایی در مقاطعی که سال گذشته حوادث در آن رخ داده، وضعیت بهتری پیدا کرده است و جادهها نیز در شب ایمنی کافی برای تردد زائران دارند.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین در مرزها نیز سعی شده نسبت به سال گذشته خدمات بهتری به زائران ارائه شود و ترافیکی نیز نداشته باشیم.
وی ادامه داد: وضعیت کمی و کیفی سامانههای مختلف از جمله سامانه تردد شمار و دوربینهای نظارتی بهتر شده است؛ به نحوی که به وسیله این سامانههای نصب شده میتوانیم هر روز پیش بینی کنیم که برای روز بعد چه میزان ناوگان نیاز است.
قربانی در پایان گفت: نصب این سامانهها باعث شد که نیاز روزانه زائران به ناوگان حمل و نقل عمومی را برطرف کنیم و تاکنون نیز در ارائه خدمات شاهد رضایتمندی از طرف زوار هستیم.
