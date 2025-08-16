کارگاه نقاشی با اجرای زنده استاد بحرینی در نگارخانه رضوان مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه نقاشی، با اجرای زنده استاد علی بحرینی، ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ در نگارخانه رضوان مشهد، برگزار می‌شود. این کارگاه نقاشی هم زمان با برگزاری نمایشگاه «رستاخیز» که نمایش مجموعه‌ای از نقاشی‌های عاشورایی استاد علی بحرینی در نگارخانه رضوان است، تدارک‌دیده‌شده است.

استاد بحرینی، هنرمندی از دیار بوشهر است که نقاشی‌های عاشورایی‌اش در فضای مجازی، موردتوجه فراوان بوده است.

وی یکی از پیش‌گامان هنر عاشورایی است که در سال‌های اخیر، توانسته آثار ماندگار بسیاری را، خلق کند.

گفتنی است؛ این کارگاه نقاشی یک‌روزه، به‌صورت رایگان برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند در ساعت‌های ۹ صبح تا ۱۲ ظهر و ۱۷ عصر تا ۲۰ شب، به تماشای نقاشی‌های زنده این هنرمند، بنشینند.