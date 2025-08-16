تصادف مرگبار در محور سنندج–کامیاران ۲ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی، از وقوع یک فقره تصادف مرگبار در محور ارتباطی سنندج به کامیاران خبر داد و اظهار کرد: در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام تصادف در کیلومتر ۲۳ محور سنندج–کامیاران، بلافاصله تیم گشت پلیس راه به محل اعزام شد.

عبدالملکی افزود: در این سانحه که بین سه خودروی اتوبوس اسکانیا، زانتیا و یک دستگاه سمند رخ داد، متأسفانه راننده و یکی از سرنشینان خودروی سمند به علت شدت جراحات وارده در دم جان باختند.

رئیس پلیس راه استان کردستان با بیان اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی کارشناسان است، خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و تغییر مسیرهای ناگهانی از عوامل اصلی پیشگیری از چنین حوادث تلخی است.