قدرتاله ابک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در خصوص پروژههای نهضت ملی مسکن، هیچ تصمیمگیری جدیدی در دستور کار نیست و تمامی تصمیمات راهبردی اتخاذ شده و اکنون مرحله اجرای عملیاتی این طرحها آغاز شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: رسانهها باید با نگاهی منصفانه و دقیق، صدای متقاضیان مسکن ملی و دغدغههای آنها را به گوش تصمیمگیران برسانند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در تأمین منابع مالی در سطح کشور، افزود: بانکها با محدودیتهایی در زمینه تأمین اعتبار پروژهها مواجه هستند.
ابک تصریح کرد: بهعنوان مثال، بانک صادرات اعلام کرده که در هر ماه تنها تا سقف مشخصی امکان تأمین منابع مالی پروژهها را دارد و این موضوعی است که نیازمند رسیدگی و هماهنگی در سطح ملی خواهد بود.
وی با اشاره به حل عمده مشکلات زیرساختی پروژهها به مسکن ملی از جمله زمین، قراردادها و تأمین مصالح، تصریح کرد: تمامی مسائل مربوط به میلگرد، سیمان، نظارت و تأمین آورده متقاضیان به صورت هفتگی در جلسات تخصصی بررسی میشود.
ابک گفت: به جای حذف پروژههای راکد، پیشنهاد شده است این طرحها مجدداً به پیمانکاران واگذار شده و روند اجرا با رویکرد ساخت صنعتی ادامه یابد.
تعیین تکلیف ۲۰ روزه برای متقاضیان بلاتکلیف
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: شیوهنامه دهکبندی ابلاغ شده و با توجه به اینکه ۳۰ درصد از متقاضیان پروژهها در دهکهای درآمدی پایین قرار دارند، تعیین وضعیت آنها طی بازه زمانی ۲۰ روزه در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: با همراهی مردم، رسانهها، مسئولان و دستگاههای مرتبط، میتوان پروژههای نیمهتمام را به سرانجام رساند و گام بلندی در مسیر تأمین مسکن برداشته شود.
