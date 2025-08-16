  1. سیاست
در شرایط پیچیده کنونی جهان اسلام، اندیشمندان و نهادهای فرهنگی مسئول حفظ و گسترش سرمایه‌های فکری و معنوی برای بازگرداندن امت اسلامی به جایگاه شایسته خود هستند.

خبرگزاری مهر، محمدجواد نجفی، پژوهشگر علوم سیاسی؛ تحولات چند دهه اخیر نشان داده است که هرگاه امت اسلامی از سرچشمه معارف الهی فاصله بگیرد، زمینه برای نفوذ جریان‌های بیگانه و بحران‌های فکری و اجتماعی فراهم می‌شود. در مقابل، هر زمان که بازگشت به قرآن و سنت نبوی با تکیه بر عقلانیت دینی و اجتهاد زنده صورت گرفته، جامعه اسلامی توانسته است مسیر پیشرفت و عزت را با قدرت ادامه دهد.

شناخت دقیق میدان‌های فکری و فرهنگی و هم‌افزایی نخبگان در حوزه‌های علم، دین و سیاست، تنها یک انتخاب راهبردی نیست؛ بلکه ضرورتی برای مقابله با چالش‌های پیشِ رو است. پیوند میان معرفت دینی و مدیریت علمی، از تجربه‌های موفق تاریخ اسلام بوده که امروز نیز می‌تواند الگویی کارآمد برای حل مسائل جهان اسلام باشد.

از سوی دیگر، اهمیت زبان و ارتباطات میان‌فرهنگی در این مسیر انکارناپذیر است. تعامل علمی و فرهنگی میان ملت‌ها، نه‌تنها باعث انتقال تجربه‌ها و گسترش دانش می‌شود، بلکه بستری برای وحدت و همگرایی عملی امت اسلامی فراهم می‌آورد.

اکنون که جهان اسلام با پیچیده‌ترین شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مواجه است، رسالت اندیشمندان، نهادهای علمی و فرهنگی، و فعالان میدانی، صیانت و گسترش این سرمایه‌هاست. آینده‌ای که بر پایه عقلانیت، عدالت و معنویت بنا شود، می‌تواند امت اسلامی را به جایگاه شایسته خود در عرصه جهانی بازگرداند.

