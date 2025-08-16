خبرگزاری مهر، محمدجواد نجفی، پژوهشگر علوم سیاسی؛ تحولات چند دهه اخیر نشان داده است که هرگاه امت اسلامی از سرچشمه معارف الهی فاصله بگیرد، زمینه برای نفوذ جریان‌های بیگانه و بحران‌های فکری و اجتماعی فراهم می‌شود. در مقابل، هر زمان که بازگشت به قرآن و سنت نبوی با تکیه بر عقلانیت دینی و اجتهاد زنده صورت گرفته، جامعه اسلامی توانسته است مسیر پیشرفت و عزت را با قدرت ادامه دهد.

شناخت دقیق میدان‌های فکری و فرهنگی و هم‌افزایی نخبگان در حوزه‌های علم، دین و سیاست، تنها یک انتخاب راهبردی نیست؛ بلکه ضرورتی برای مقابله با چالش‌های پیشِ رو است. پیوند میان معرفت دینی و مدیریت علمی، از تجربه‌های موفق تاریخ اسلام بوده که امروز نیز می‌تواند الگویی کارآمد برای حل مسائل جهان اسلام باشد.

از سوی دیگر، اهمیت زبان و ارتباطات میان‌فرهنگی در این مسیر انکارناپذیر است. تعامل علمی و فرهنگی میان ملت‌ها، نه‌تنها باعث انتقال تجربه‌ها و گسترش دانش می‌شود، بلکه بستری برای وحدت و همگرایی عملی امت اسلامی فراهم می‌آورد.

اکنون که جهان اسلام با پیچیده‌ترین شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مواجه است، رسالت اندیشمندان، نهادهای علمی و فرهنگی، و فعالان میدانی، صیانت و گسترش این سرمایه‌هاست. آینده‌ای که بر پایه عقلانیت، عدالت و معنویت بنا شود، می‌تواند امت اسلامی را به جایگاه شایسته خود در عرصه جهانی بازگرداند.