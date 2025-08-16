مشارکت مردم در مواکب اربعین، روحیه وحدت و برادری را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ربانی در جلسه هماندیشی مواکب اربعین حسینی در کربلای معلی برگزار شد؛ اظهار کرد: این مراسم جهانی با حضور ملتها و فرهنگهای متنوع، جلوهای از انسجام و همدلی است.
وی با بیان اینکه دشمنان میکوشند با تحریف و سانسور، از ارزشهای اربعین بکاهند، افزود: این اجتماع عظیم نشاندهنده قدرت ایمان و اراده مردم است.
آیتالله ربانی مواکب اربعین را فرصتی برای ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی دانست و تصریح کرد: مشارکت مردم در این مواکب، روحیه وحدت و برادری را در میان ملتها تقویت میکند.
