مشارکت مردم در مواکب اربعین، روحیه وحدت و برادری را تقویت می کند

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: اربعین حسینی نماد اتحاد و همبستگی مسلمانان سراسر جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ربانی در جلسه هم‌اندیشی مواکب اربعین حسینی در کربلای معلی برگزار شد؛ اظهار کرد: این مراسم جهانی با حضور ملت‌ها و فرهنگ‌های متنوع، جلوه‌ای از انسجام و همدلی است.

وی با بیان اینکه دشمنان می‌کوشند با تحریف و سانسور، از ارزش‌های اربعین بکاهند، افزود: این اجتماع عظیم نشان‌دهنده قدرت ایمان و اراده مردم است.

آیت‌الله ربانی مواکب اربعین را فرصتی برای ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی دانست و تصریح کرد: مشارکت مردم در این مواکب، روحیه وحدت و برادری را در میان ملت‌ها تقویت می‌کند.

سمانه نوری زاده قصری

