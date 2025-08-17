به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همزمان با نزدیک شدن به ایام چهل و هشتم و زیارتی امام رضا (ع)، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به همراه جمعی از مسئولان دستگاه‌های نظارتی و خدمت‌رسان از موکب‌های استقبال زائران پیاده در مسیر بجنورد تا فاروج بازدید کردند.

این بازدید با هدف ارزیابی خدمات‌رسانی، بهداشت، امنیت و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

حجت الاسلام حمید رفیعی مدیرکل تبلیغات اسلامی بر اهمیت آماده‌سازی موکب‌ها و تأمین رفاه و امنیت زائران تأکید کرد و گفت: همکاری تمامی دستگاه‌ها، از جمله پلیس، اورژانس، هلال احمر و دهیاری‌ها، نقش کلیدی در ارائه خدمات مناسب دارد.

وی همچنین از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و همکاری با موکب‌داران، تجربه‌ای امن و آرام برای زائران فراهم کنند.