به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همزمان با نزدیک شدن به ایام چهل و هشتم و زیارتی امام رضا (ع)، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به همراه جمعی از مسئولان دستگاههای نظارتی و خدمترسان از موکبهای استقبال زائران پیاده در مسیر بجنورد تا فاروج بازدید کردند.
این بازدید با هدف ارزیابی خدماترسانی، بهداشت، امنیت و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
حجت الاسلام حمید رفیعی مدیرکل تبلیغات اسلامی بر اهمیت آمادهسازی موکبها و تأمین رفاه و امنیت زائران تأکید کرد و گفت: همکاری تمامی دستگاهها، از جمله پلیس، اورژانس، هلال احمر و دهیاریها، نقش کلیدی در ارائه خدمات مناسب دارد.
وی همچنین از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و همکاری با موکبداران، تجربهای امن و آرام برای زائران فراهم کنند.
