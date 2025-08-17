  1. استانها
بازدید مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از موکب‌های زائران

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به همراه مسئولان از موکب‌های مسیر بجنورد تا فاروج که برای استقبال از زائران پیاده امام رضا (ع) برپا شده‌اند، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همزمان با نزدیک شدن به ایام چهل و هشتم و زیارتی امام رضا (ع)، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به همراه جمعی از مسئولان دستگاه‌های نظارتی و خدمت‌رسان از موکب‌های استقبال زائران پیاده در مسیر بجنورد تا فاروج بازدید کردند.

این بازدید با هدف ارزیابی خدمات‌رسانی، بهداشت، امنیت و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

حجت الاسلام حمید رفیعی مدیرکل تبلیغات اسلامی بر اهمیت آماده‌سازی موکب‌ها و تأمین رفاه و امنیت زائران تأکید کرد و گفت: همکاری تمامی دستگاه‌ها، از جمله پلیس، اورژانس، هلال احمر و دهیاری‌ها، نقش کلیدی در ارائه خدمات مناسب دارد.

وی همچنین از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و همکاری با موکب‌داران، تجربه‌ای امن و آرام برای زائران فراهم کنند.

