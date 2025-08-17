  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

ضرورت بازنگری در تعرفه‌ها برای تداوم خدمات ارتباطی

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: ایجاد تغییرات در ساختار هزینه ای و تعرفه بخش خدمات ارتباطی لازم است.

علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع تعرفه خدمات ارتباطی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فرسودگی تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات، ایجاد تغییرات در ساختار هزینه‌ای و تعرفه‌ای این بخش ضروری و لازم است.

وی افزود: با توجه به تورم سال‌های اخیر و مستهلک شدن زیرساخت‌ها و تجهیزات، بازنگری در تعرفه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. برخی از بخش‌ها این فرآیند را آغاز کرده‌اند، اما برای تداوم فعالیت و بازسازی امکانات موجود، این تغییرات باید فراگیرتر شود.

حکیم‌جوادی در پایان تاکید کرد: برای ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت مردم، نظارت و اصلاح تعرفه‌ها امری ضروری است؛ در غیر این صورت، ارائه خدمات مؤثر در این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود.

کد خبر 6562347
هنگامه فروغی

