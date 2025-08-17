علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع تعرفه خدمات ارتباطی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فرسودگی تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات، ایجاد تغییرات در ساختار هزینهای و تعرفهای این بخش ضروری و لازم است.
وی افزود: با توجه به تورم سالهای اخیر و مستهلک شدن زیرساختها و تجهیزات، بازنگری در تعرفهها امری اجتنابناپذیر است. برخی از بخشها این فرآیند را آغاز کردهاند، اما برای تداوم فعالیت و بازسازی امکانات موجود، این تغییرات باید فراگیرتر شود.
حکیمجوادی در پایان تاکید کرد: برای ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت مردم، نظارت و اصلاح تعرفهها امری ضروری است؛ در غیر این صورت، ارائه خدمات مؤثر در این حوزه امکانپذیر نخواهد بود.
