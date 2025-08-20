محمد کشوری، مدیر گروه علمی طیف در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعرفه‌های خدمات ارتباطی و وضعیت آن در کشور گفت: برخلاف بسیاری از کالاها و خدمات که طی سال‌های اخیر افزایش قیمت قابل‌توجهی داشته‌اند، تعرفه خدمات ارتباطی معمولاً رشد چندانی نداشته و با شرایط اقتصادی کشور متناسب نبوده است. البته باید انصاف را هم در نظر گرفت. خدمات ارتباطی از جمله اینترنت و مکالمه، معمولاً با رشد مصرف همراه هستند و این افزایش مصرف تا حدی می‌تواند افزایش هزینه‌های اپراتورها را جبران کند. چرا که با بالا رفتن میزان استفاده، سود اپراتورها نیز افزایش می‌یابد. اما این وضعیت تنها تا یک سطح مشخصی پایدار است؛ زمانی که ظرفیت شبکه به اشباع می‌رسد، اپراتورها ناچار به سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه زیرساخت‌ها هستند که در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های ریالی، به یک چالش جدی تبدیل می‌شود.

وی افزود: اینجاست که موضوع ضرورت افزایش تعرفه‌ها مطرح می‌شود. اما از سوی دیگر، کاربران نیز به دلیل نارضایتی از کیفیت خدمات، نسبت به هرگونه افزایش تعرفه حساسیت دارند و این مسئله، تصمیم‌گیری در این زمینه را به معادله‌ای چندوجهی و پیچیده تبدیل کرده است.

کشوری ادامه داد: در دولت قبلی نیز وضعیت مشابهی حاکم بود و نهایتاً در دی‌ماه ۱۴۰۲ تعرفه‌ها حدود ۳۳ درصد افزایش یافت؛ افزایشی که نارضایتی‌هایی را به دنبال داشت. راه حل اصلی در یافتن یک مدل تعرفه‌گذاری تعادلی است که هم رضایت کاربران را جلب کند و هم امکان توسعه و نگهداری شبکه را برای اپراتورها فراهم سازد.

وی تصریح کرد: ارتقای کیفیت خدمات نیز موضوعی چندبعدی است که بخشی از عوامل ارتقا کیفیت در اختیار اپراتورها ست، مانند کاهش تأخیر یا افزایش ظرفیت فنی اما بخشی دیگر از این تجربه، به درک و احساس کاربر از کیفیت ارتباطات بازمی‌گردد مخصوصاً در ساعاتی که شبکه شلوغ است یا کاربران از سرویس‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند.

کشوری با اشاره به مشکلات کاربران در دسترسی به سرویس‌های فیلتر شده گفت: بخش زیادی از نارضایتی‌ها ناشی از استفاده از فیلترشکن‌ها و VPNهاست که به‌صورت طبیعی باعث کاهش کیفیت ارتباط و قطع و وصل شدن‌های مکرر می‌شود. این نارضایتی اما معمولاً متوجه اپراتورها می‌شود، در حالی‌که ریشه آن در جای دیگری است.

وی ادامه داد: اپراتورها معمولاً گزارش‌هایی از اقدامات خود مانند راه‌اندازی سایت‌های جدید 5G ارائه می‌دهند که قابل راستی‌آزمایی نیز هست. اما این اقدامات الزاماً برای پوشش نیازهای واقعی کاربران کافی نیست. حتی اگر تعداد سایت‌ها چند برابر شود، تجربه کاربری ممکن است به دلیل عوامل بیرونی همچنان ضعیف باقی بماند.

مدیر گروه علمی طیف در پایان گفت: در نهایت، تجربه کاربر از کیفیت خدمات موضوعی کلان است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. بنابراین تنها با توسعه زیرساخت نمی‌توان انتظار رضایت کامل کاربران را داشت. باید راهکارهایی هم برای مسائل بیرونی مانند فیلترینگ و اختلالات ناشی از آن اندیشیده شود.