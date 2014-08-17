آزادگان الگوی ما هستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به کشور گفت: آزادگان مجاهدت مضاعف داشتند، آنها هم در میدان رزم و هم در اردوگاه های اسارت در مقابل شکنجه های رژیم بعثی مجاهدت کردند.

وی با بیان اینکه آزدگان شخصیت های برجسته در کشور بوده و برای ما الگو هستند یادآور شد: این روز را به آزادگان و نمایندگان آزاده و خانواده های آنها تهنیت عرض می کنیم ، آزادگان در دل ملت ایران قرار دارند.

وی با اشاره به نقش شهید ابوترابی در ساماندهی وضعیت اسرا گفت: مرحوم ابوترابی نقش بسزایی در ساماندهی وضعیت آزادگان داشتند و با اخلاق خود توانستند مجاهدت عظیم خلق کنند.