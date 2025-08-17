ضرورت تسریع در تحویل پنل های خورشیدی به آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در جلسه پیگیری پروژه‌های نیروگاهی استان اظهار داشت: از زمان امضای تفاهم‌نامه قبلی در اوایل خرداد ماه امسال تاکنون، وزارت نیرو همچنان در اجرای تعهدات خود تعلل می‌کند. قرار بود سفر معاون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) برای تحویل پنل‌ها و لو به صورت امانی باشد، اما این موضوع عملیاتی نشده و گزارش‌هایی که به رئیس محترم جمهور ارائه می‌شود، با واقعیت‌های موجود در استان همخوانی ندارد.

وی افزود: نیازی به امضای تفاهم‌نامه جدید در این زمینه نیست؛ تفاهم‌نامه قبلی همچنان اعتبار دارد، مگر اینکه دانشگاه‌ها یا مجموعه‌های جدیدی به آن اضافه شوند؛ دانشگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی استان ظرفیت بالایی برای مشارکت در پروژه‌های تولید انرژی خورشیدی دارند و شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان و وزارت نیرو باید از این فرصت‌ها استفاده بکنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت پروژه تولید ۴۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان تأکید کرد: این پروژه برای ما یک موضوع حیثیتی است. انتظار داریم تاریخ دقیق تحویل پنل‌ها، آغاز عملیات اجرایی و پایان پروژه به‌طور شفاف، مشخص و سازوکار مالی این طرح از سوی وزارت نیرو تعیین تکلیف شود.

سرمست همچنین درباره اجرای طرح بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی گفت: با وجود کلنگ‌زنی و امضای تفاهم‌نامه بین دو وزیر، عملیات اجرایی این پروژه باید توسط دو وزارتخانه تسریع شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رئیس محترم جمهور توجه ویژه‌ای به موضوع ناترازی انرژی در آذربایجان شرقی دارد و انتظار می‌رود وزارت نیرو با جدیت بیشتری نسبت به تعهدات خود در قبال استان عمل کند.

معاون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نیز به درخواست استاندار آذربایجان شرقی میهمان این جلسه بود.