بهرام سرمست عصر سهشنبه در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش استان با تأکید بر اهمیت تحقق عدالت آموزشی، آن را یکی از بنیادیترین موضوعات توسعه کشور دانست و افزود: عدالت در فضاهای آموزشی بهعنوان یک راهبرد کلان مورد تأکید رئیسجمهور نیز قرار گرفته و پیشرفت پایدار در گرو تحقق این عدالت است.
وی گفت: عدالت آموزشی صرفاً به معنای دسترسی به کتاب و معلم نیست، بلکه شامل برابری فرصتها در برخورداری از محیطهای یادگیری ایمن، استاندارد و باکیفیت است و این امر باید میان مناطق شهری و روستایی، برخوردار و کمبرخوردار به شکل متوازن محقق شود.
سرمست با اشاره به تنوع جغرافیایی و گستردگی جمعیتی استان افزود: از کلانشهر تبریز گرفته تا مناطق مرزی و روستایی ارسباران، جنوب و شرق استان، همه نیازمند سیاستگذاری عادلانه در توسعه فضاهای آموزشی هستند.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود جایگاه تاریخی تبریز در حوزه آموزش، این شهر در سرانه فضاهای آموزشی از محرومیت رنج میبرد و باید در سیاست توسعه عدالت آموزشی سهم ویژهای برای آن قائل شد.
سرمست همچنین بر ضرورت بازنگری در کیفیت آموزش و دسترسی به تجهیزات نوین تأکید کرد و گفت: تجربه استان نشان داده است که با وجود خیرین نیکاندیش و پتانسیلهای قوی در مدرسهسازی، میتوان سرمایهگذاری بخش خصوصی را در این حوزه تقویت و نقش دولت را بهعنوان تسهیلگر ایفا کرد.
وی افزود: علاوه بر کیفیت آموزشی، باید به استانداردهای فضاهای ورزشی و هنری و همچنین امنیت روانی و جسمی دانشآموزان توجه ویژه داشت؛ چرا که محیطهای آموزشی نباید از آسیبهای اجتماعی مصون نباشند.
سرمست در ادامه با اشاره به تدوین نقشه جامع عدالت آموزشی در استان گفت: در این نقشه مناطق بحرانی شناسایی و نیازسنجی شده و مدارس ناایمن، کانکسی و سنگی در اولویت بازسازی قرار دارند.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت فعال بخش خصوصی در این مسیر نقش کلیدی دارد و تاکنون کلنگزنیهای متعددی در استان انجام شده است.
وی درباره برنامههای جاری در مدرسهسازی افزود: بر اساس پیشبینیها و پیگیریهای رئیسجمهور، قرار است تا آغاز سال تحصیلی جدید دستکم ۶۰۰ کلاس درس در استان آماده بهرهبرداری شود.
سرمست تصریح کرد: در ابتدا احداث ۲۳۱ مدرسه معادل ۱۳۳۰ کلاس وعده داده شده بود، اما اکنون این عدد به ۲۷۱ مدرسه و ۱۲۵۰ کلاس رسیده و پیشرفت پروژهها بر اساس گزارشهای نظارتی بالای ۷۰ درصد است.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در ارزیابیهای کشوری، آذربایجان شرقی پس از استان کرمانشاه رتبه دوم پیشرفت مدرسهسازی را کسب کرده است، اما از نظر تعداد کلاس و مدارس همچنان نیازمند تلاش بیشتری هستیم تا جایگاه شایسته استان حفظ شود.
سرمست تأکید کرد: همانگونه که در ارزیابیهای اقتصادی استان توانستیم رتبه دوم کشور را کسب کنیم، شایسته نیست در حوزه فرهنگی و آموزشی پایینتر از رتبه سوم قرار بگیریم.
وی افزود: مدیریت استان با تمام ظرفیتها از این سیاستها پشتیبانی میکند و شخصاً نیز با نظارت مستمر و حضور در جلسات شورای آموزش و پرورش موضوع عدالت آموزشی را بهعنوان اولویت اصلی دنبال میکنم.
سرمست در پایان گفت: ناترازی در آموزش و پرورش زیربنای تمام ناترازیهای دیگر در کشور است و اگر جامعهای به توسعه انسانی دست یابد، توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی نیز محقق خواهد شد. بنابراین تحقق عدالت آموزشی رسالت اصلی ما در مسیر توسعه پایدار است.
