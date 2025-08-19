  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

تحقق عدالت آموزشی، بنیادی‌ترین موضوع توسعه کشور

تحقق عدالت آموزشی، بنیادی‌ترین موضوع توسعه کشور

تبریز-استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت تحقق عدالت آموزشی، آن را یکی از بنیادی‌ترین موضوعات توسعه کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر سه‌شنبه در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش استان با تأکید بر اهمیت تحقق عدالت آموزشی، آن را یکی از بنیادی‌ترین موضوعات توسعه کشور دانست و افزود: عدالت در فضاهای آموزشی به‌عنوان یک راهبرد کلان مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته و پیشرفت پایدار در گرو تحقق این عدالت است.

وی گفت: عدالت آموزشی صرفاً به معنای دسترسی به کتاب و معلم نیست، بلکه شامل برابری فرصت‌ها در برخورداری از محیط‌های یادگیری ایمن، استاندارد و باکیفیت است و این امر باید میان مناطق شهری و روستایی، برخوردار و کم‌برخوردار به شکل متوازن محقق شود.

سرمست با اشاره به تنوع جغرافیایی و گستردگی جمعیتی استان افزود: از کلان‌شهر تبریز گرفته تا مناطق مرزی و روستایی ارسباران، جنوب و شرق استان، همه نیازمند سیاست‌گذاری عادلانه در توسعه فضاهای آموزشی هستند.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود جایگاه تاریخی تبریز در حوزه آموزش، این شهر در سرانه فضاهای آموزشی از محرومیت رنج می‌برد و باید در سیاست توسعه عدالت آموزشی سهم ویژه‌ای برای آن قائل شد.

سرمست همچنین بر ضرورت بازنگری در کیفیت آموزش و دسترسی به تجهیزات نوین تأکید کرد و گفت: تجربه استان نشان داده است که با وجود خیرین نیک‌اندیش و پتانسیل‌های قوی در مدرسه‌سازی، می‌توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در این حوزه تقویت و نقش دولت را به‌عنوان تسهیل‌گر ایفا کرد.

وی افزود: علاوه بر کیفیت آموزشی، باید به استانداردهای فضاهای ورزشی و هنری و همچنین امنیت روانی و جسمی دانش‌آموزان توجه ویژه داشت؛ چرا که محیط‌های آموزشی نباید از آسیب‌های اجتماعی مصون نباشند.

سرمست در ادامه با اشاره به تدوین نقشه جامع عدالت آموزشی در استان گفت: در این نقشه مناطق بحرانی شناسایی و نیازسنجی شده و مدارس ناایمن، کانکسی و سنگی در اولویت بازسازی قرار دارند.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت فعال بخش خصوصی در این مسیر نقش کلیدی دارد و تاکنون کلنگ‌زنی‌های متعددی در استان انجام شده است.

وی درباره برنامه‌های جاری در مدرسه‌سازی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها و پیگیری‌های رئیس‌جمهور، قرار است تا آغاز سال تحصیلی جدید دست‌کم ۶۰۰ کلاس درس در استان آماده بهره‌برداری شود.

سرمست تصریح کرد: در ابتدا احداث ۲۳۱ مدرسه معادل ۱۳۳۰ کلاس وعده داده شده بود، اما اکنون این عدد به ۲۷۱ مدرسه و ۱۲۵۰ کلاس رسیده و پیشرفت پروژه‌ها بر اساس گزارش‌های نظارتی بالای ۷۰ درصد است.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در ارزیابی‌های کشوری، آذربایجان شرقی پس از استان کرمانشاه رتبه دوم پیشرفت مدرسه‌سازی را کسب کرده است، اما از نظر تعداد کلاس و مدارس همچنان نیازمند تلاش بیشتری هستیم تا جایگاه شایسته استان حفظ شود.

سرمست تأکید کرد: همان‌گونه که در ارزیابی‌های اقتصادی استان توانستیم رتبه دوم کشور را کسب کنیم، شایسته نیست در حوزه فرهنگی و آموزشی پایین‌تر از رتبه سوم قرار بگیریم.

وی افزود: مدیریت استان با تمام ظرفیت‌ها از این سیاست‌ها پشتیبانی می‌کند و شخصاً نیز با نظارت مستمر و حضور در جلسات شورای آموزش و پرورش موضوع عدالت آموزشی را به‌عنوان اولویت اصلی دنبال می‌کنم.

سرمست در پایان گفت: ناترازی در آموزش و پرورش زیربنای تمام ناترازی‌های دیگر در کشور است و اگر جامعه‌ای به توسعه انسانی دست یابد، توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی نیز محقق خواهد شد. بنابراین تحقق عدالت آموزشی رسالت اصلی ما در مسیر توسعه پایدار است.

کد خبر 6565498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها