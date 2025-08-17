  1. استانها
هوای گرم در تهران ادامه دار شد

تهران- اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی استان تهران را طی پنج روز آینده پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان تهران عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر با افزایش وزش باد و افزایش ابر مواجه خواهیم بود.

براساس هشدار سطح زرد شماره ۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱، تا پایان امروز در برخی ساعات به ویژه عصر و شب، در مناطق جنوبی و غربی استان تهران وزش باد شدید همراه با احتمال خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار پیش‌بینی می‌شود که منجر به کاهش کیفیت هوا و کاهش دید موقت خواهد شد.

همچنین در نیمه شمالی استان به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق مورد انتظار است.

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرده است که از روز دوشنبه تا سه‌شنبه افزایش نسبی دما در سطح استان رخ خواهد داد و از سه‌شنبه تا یکشنبه هفته آینده، ماندگاری توده هوای گرم در استان ادامه خواهد داشت.

همچنین از بامداد سه‌شنبه تا بامداد جمعه، افزایش نسبی غلظت آلاینده ازون در بخش‌های پرتردد و صنعتی استان دور از انتظار نخواهد بود.

این اداره کل از مردم استان تهران خواسته است با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی شده، نکات ایمنی را رعایت کنند.

