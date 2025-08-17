کشف ۱۳۸ میلیارد تومان ارز قاچاق و ۲ میلیون دینار تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح عملکرد ۱۵ روزه قرارگاه اربعین پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به اینکه پلیس امنیت اقتصادی با همه توان و ظرفیت خود در راستای اجرای مأموریت‌های اربعین در مرزهای هفت گانه حضوری فعال و هدفمند دارد، بیان داشت: در اربعین سال جاری در مرزهای هفت گانه به منظور پیشگیری و برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله دلالان ارزی و خدمت رسانی به زائران اربعین بیش از ۷ هزار محموله بار مواکب مورد بازدید و رصد کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی مستقر در مرزها قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بالغ بر ۱۳۸ میلیارد تومان انواع ارز قاچاق (یورو، دلار، دینار عراق، درهم امارات، دینار کویت) و دستگیری ۴۹ نفر دلال ارزی دراجرای این مأموریت، عنوان داشت: در این مدت دو میلیون و ۳۰ هزار دینار تقلبی کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه خدمتگزاری به زائران اربعین حسینی از جمله مهمترین مأموریت‌های پلیس در ایام اربعین است، بیان داشت: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مفاسد و جرایم اقتصادی از جمله کالای قاچاق و دلالان ارز را با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.