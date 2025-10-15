به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسمی که با حضور جمعی از مسئولان، اولیای دانشآموزان و دانشآموزان مدرسه سپیده شهرستان بیجار برگزار شد، از آغاز عملیات ساخت دومین زمین چمن مصنوعی ویژه مدارس استثنایی استان خبر داد و گفت: این طرح در راستای برنامههای گرامیداشت هفته ملی پارالمپیک انجام میشود.
اقبال خانی با تبریک به مناسبت هفته پارالمپیک، گفت: ورزشکاران معلول نماد واقعی توانمندی، امید و اراده هستند و به عنوان الگوی بارزی از "فعل خواستن" به شمار میروند.
وی افزود: افزایش کیفیت فعالیتهای تربیت بدنی، فراهمسازی فضاهای استاندارد ورزشی و ایجاد امکانات مناسب برای دانشآموزان با نیازهای ویژه از مهمترین اهداف ماست.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان، با اشاره به اهمیت فعالیتهای ورزشی برای افزایش نشاط اجتماعی و کشف استعدادهای ورزشی در بین دانشآموزان با نیازهای ویژه، از تخصیص اعتبار ۲.۵ میلیارد ریالی از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برای ساخت این زمین چمن مصنوعی خبر داد.
خانی در ادامه توضیح داد: این زمین چمن مصنوعی در مساحتی بالغ بر ۶۸۰ مترمربع ساخته میشود و قرار است به دانشآموزان با نیازهای ویژه این امکان را بدهد که در فضای ایمنتر و استانداردتری به ورزش بپردازند.
وی در خصوص دانشآموزان تحت پوشش مدرسه سپیده نیز گفت: در حال حاضر ۹۰ دانشآموز با نیازهای ویژه، شامل دختران و پسران با معلولیتهای ذهنی، چند معلولیتی و اوتیسم، در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند و این دانشآموزان از خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی به صورت ویژه بهرهمند میشوند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان همچنین به آمار نوآموزان شهرستان بیجار که در برنامه سنجش سلامت شرکت کردهاند اشاره کرد و افزود: از مجموع یک هزار و ۲۸ نوآموز، ۳۵ نفر به مراکز ارزیابی هوش، ۲ نفر به مراکز ارزیابی شنوایی، ۱۲ نفر به ارزیابی بینایی، ۱ نفر به ارزیابی جسمیحرکتی و ۲ نفر نیز به ارزیابی اتیسم ارجاع شدند.
در پایان، خانی به موفقیتهای اخیر دانشآموزان با نیازهای ویژه اشاره کرد و گفت: گروه سرود مدرسه سپیده شهرستان بیجار در نوزدهمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانشآموزان پسر با نیازهای ویژه کشور که تابستان ۱۴۰۳ برگزار شد، موفق به کسب مقام دوم در بخش هنرهای آوایی شد.
این پروژه به عنوان بخشی از طرحهای توسعه زیرساختهای آموزشی و ورزشی برای دانشآموزان با نیازهای ویژه در استان کردستان، گامی مهم در راستای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت زندگی این گروه از دانشآموزان به شمار میرود.
