پیش‌ثبت‌نام مدارس برای دانش‌آموزان اتباع خارجی آغاز شد

پیش‌ثبت‌نام پایه‌های اول، هفتم و دهم ویژه دانش‌آموزان اتباع خارجی در سامانه پیش‌ثبت‌نام وزارت آموزش و پرورش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت آموزش و پرورش؛ پیش‌ثبت‌نام پایه‌های اول، هفتم و دهم ویژه دانش‌آموزان اتباع خارجی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در سامانه پیش‌ثبت‌نام وزارت آموزش و پرورش فعال شده است.

متقاضیان می‌توانند با رعایت مفاد شیوه‌نامه ثبت‌نام اتباع سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، نسبت به تکمیل فرآیند پیش‌ثبت‌نام اقدام کنند.

بر اساس شیوه‌نامه ثبت‌نام اتباع، ارائه معرفی‌نامه صادره از ادارات کل اتباع و مهاجرین خارجی استان‌ها برای ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع الزامی است.

راهنمای مراحل پیش‌ثبت‌نام:

۱- مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir

۲- انتخاب گزینه پیش‌ثبت‌نام

۳- انتخاب پایه مورد نظر (پایه اول / هفتم / دهم) و تکمیل اطلاعات

