جزئیات ارائه دروس عمومی برای ورودی های ۱۴۰۳ و پس از آن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم بخشنامه اجرای دروس عمومی برای ورودی‌های ۱۴۰۳ و پس از آن را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد. این بخشنامه جهت اجرا برای دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کارشناسی ارشد پیوسته دکتری پیوسته و دکتری حرفه‌ای ورودی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و پس از آن ابلاغ شده است،

بر اساس این گزارش، درس «آمادگی در برابر حوادث و سوانح» به دروس پیش نیاز اضافه شده و دانشگاه موظف است درس «آمادگی در برابر حوادث و سوانح» را با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران یا سازمان مدیریت بحران به صورت خودآموز و کارگاه‌های آموزشی به دانشجویان ارائه کند. متن بخشنامه مذکور به شرح زیر است: