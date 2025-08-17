  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۳۴

جزئیات ارائه دروس عمومی برای ورودی های ۱۴۰۳ و پس از آن اعلام شد

جزئیات ارائه دروس عمومی برای ورودی های ۱۴۰۳ و پس از آن اعلام شد

معاون آموزشی وزارت علوم بخشنامه اجرای دروس عمومی برای ورودی‌های ۱۴۰۳ و پس از آن را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم بخشنامه اجرای دروس عمومی برای ورودی‌های ۱۴۰۳ و پس از آن را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد. این بخشنامه جهت اجرا برای دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کارشناسی ارشد پیوسته دکتری پیوسته و دکتری حرفه‌ای ورودی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و پس از آن ابلاغ شده است،

بر اساس این گزارش، درس «آمادگی در برابر حوادث و سوانح» به دروس پیش نیاز اضافه شده و دانشگاه موظف است درس «آمادگی در برابر حوادث و سوانح» را با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران یا سازمان مدیریت بحران به صورت خودآموز و کارگاه‌های آموزشی به دانشجویان ارائه کند. متن بخشنامه مذکور به شرح زیر است:

جزئیات ارائه دروس عمومی برای ورودی های ۱۴۰۳ و پس از آن اعلام شد

جزئیات ارائه دروس عمومی برای ورودی های ۱۴۰۳ و پس از آن اعلام شد

جزئیات ارائه دروس عمومی برای ورودی های ۱۴۰۳ و پس از آن اعلام شد

کد خبر 6562416
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها