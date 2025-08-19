خبرگزاری مهر، گروه استانها-راضیه سالاری: آب یکی از اساسیترین عناصر حیات و توسعه در هر جامعهای به شمار میرود. تأمین آب کافی و با کیفیت برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست، پایهایترین نیاز هر منطقه برای بقا و رشد است. در کشورهایی با اقلیم خشک و نیمهخشک، مانند ایران، اهمیت این منبع حیاتی دوچندان میشود. بهرهبرداری اصولی از منابع آبی میتواند زمینهساز رشد اقتصادی، سلامت اجتماعی و تعادل زیستمحیطی باشد.
وضعیت منابع آبی در جنوب کشور
جنوب ایران بهدلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیم گرم و خشک خود، همواره با کمآبی مواجه بوده است. کاهش نزولات جوی، تبخیر بالا و نبود زیرساختهای مناسب برای ذخیره و توزیع آب، باعث شده منابع آبی این منطقه بهشدت تحت فشار قرار گیرند. از سوی دیگر، اتکای شدید به آبهای زیرزمینی بدون در نظر گرفتن ظرفیت طبیعی این منابع، موجب افت سطح سفرههای آب و شور شدن خاک شده است.
تأثیر بحران آب بر زندگی مردم
بحران آب در جنوب کشور تنها یک مسئله زیستمحیطی نیست، بلکه زندگی روزمره مردم، کشاورزی، دامداری و اقتصاد محلی را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش بیکاری، کاهش تولید محصولات کشاورزی و بروز تنشهای اجتماعی از جمله پیامدهای این بحران هستند. کمبود آب آشامیدنی در برخی مناطق حتی به سطحی بحرانی رسیده و امنیت انسانی را با تهدید مواجه کرده است.
لزوم مدیریت پایدار منابع آب
حل بحران آب در جنوب کشور نیازمند برنامهریزی جامع و اقدام فوری است. مدیریت منابع آب باید بر پایه اصول علمی، مشارکت جوامع محلی و استفاده از فناوریهای نوین باشد. احیای منابع آب زیرزمینی، بهینهسازی مصرف در بخش کشاورزی، توسعه سامانههای جمعآوری و تصفیه آب و بازنگری در الگوی مصرف، از راهکارهایی هستند که میتوانند به کاهش فشار بر منابع موجود کمک کنند.
بدون رویکردی هماهنگ و چندجانبه، مقابله با این بحران امکانپذیر نخواهد بود.
فعالیت سامانههای بارشی جنوب شرق کشور خسارت جانی و مالی در هرمزگان نداشت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: فعالیت سامانههای اخیر در جنوب و جنوب شرق کشور خسارت جانی و مالی در استان هرمزگان به همراه نداشت.
مهرداد حسنزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانههای بارشی اخیر که در جنوب و جنوب شرق کشور فعال شدند، پدیدهای جدید نبودند و هر ساله در ماههای مشخصی شاهد فعالیت این سامانهها در منطقه هستیم.
وی با اشاره به وضعیت استان هرمزگان افزود: بارندگیها بیشتر در نواحی شرقی، نقاط شمالی و بخشی از شهرستانهای مرکزی استان رخ داد که خوشبختانه با تمهیدات اندیشیدهشده، خسارت جدی به همراه نداشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: تنها چند مورد خسارت محدود گزارش شد که شامل افتادگی حدود ۱۲ تیر برق و بروز مشکل در یک یا دو ترانس برق بود که این موارد نیز بهسرعت توسط تیمهای امدادی و فنی برطرف شد. همچنین در برخی محورها شاهد انسداد موقت مسیرها بودیم که با فروکش کردن آب، بازگشایی صورت گرفت.
حسنزاده با اشاره به هشدارهای صادرشده، عنوان کرد: در حال حاضر هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان صادر شده و بخش عمده هشدارها نیز مربوط به شرایط دریایی و ترددهای ایمن در دریاست. لازم است هماستانیها و بهویژه ساکنان شهرستانهای مرزی، با توجه به احتمال رعدوبرق و صاعقه، نکات ایمنی را بهدقت رعایت کنند.
تأثیر پایین بارندگیها بر وضعیت منابع آبی هرمزگان
عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارندگیهای اخیر تأثیر چندانی بر وضعیت منابع آبی استان نداشته است، گفت: بخشی از این مشکل حاصل کمبود منابع ذخیرهسازی آب برای ذخیرهسازی روانآبها است و به این منظور نیاز است سدهای جدیدی در شرق هرمزگان احداث شود که پیشتر مطالعات آنها انجام شده است.
وی با بیان اینکه هزینههای تولید آب در تأسیسات نمک زدایی ۱۰ برابرِ استحصال آبهای زیرزمینی و منابع متعارف است، گفت: امروز نیمی از آب شرب مصرفی بندرعباس و همچنین آب مورد نیاز بیش از ۳۰۰ روستا از طریق آبشیرینکنها تأمین میشود و با احداث شبکه انتقال توانستهایم آب را به برخی نقاط در فاصله ۸۰۰ کیلومتری تأسیسات نمک زدایی نیز برسانیم.
حمزه پور همچنین از مردم خواست در پرداخت آب بهای خود اهتمام داشته باشند و مردم روستاها نیز از آب شیرین سازی شده برای آبیاری درختان استفاده نکنند چرا که این امر کمبودها را تشدید میکند.
