آرامش تابستانی با تغییرات جوی طی آخر هفته در گلستان

مهدیه اصحابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وضعیت جوی استان گلستان تا پایان هفته خبر داد و گفت: در روزهای ابتدایی هفته، جوی آرام در استان گلستان حاکم خواهد بود.

وی افزود: آسمان استان از امروز تا پنج‌شنبه عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد در برخی مناطق به‌ویژه در نواحی مستعد، پدیده گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

به گفته اصحابی، از نظر دمایی، در این مدت افزایش دو تا چهار درجه‌ای دما نسبت به روزهای گذشته انتظار می‌رود که این روند تا پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: از شامگاه پنج‌شنبه تا صبح شنبه، تغییرات جوی در استان گلستان آغاز خواهد شد. این تغییرات شامل وزش باد نسبتاً شدید، گردوخاک، رشد ابر، رگبار و رعدوبرق‌های پراکنده و همچنین کاهش نسبی دما خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: روز گذشته اینچه‌برون با ۳۹ درجه دما جزو گرم‌ترین شهرهای استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: دمای حداقل گرگان امروز ۲۰ درجه است که پیش‌بینی می‌شود حداکثر دما در این شهر به ۳۷ درجه برسد.

اصحابی اظهار کرد: با توجه به تغییرات پیش‌بینی‌شده، لازم است شهروندان و مسافران در روزهای پایانی هفته برای شرایط جوی ناپایدار آماده باشند و تدابیر لازم را برای مواجهه با گردوخاک و تغییرات دمایی اتخاذ کنند.