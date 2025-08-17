ایستادگی ملت ایران حاصل عزم پولادین شهدا و آزادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی پیش از ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت و تجلیل از ۸۰ آزاده سرافراز شهرستان تربت جام که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، به اهمیت عزم و اراده در موفقیت فردی و اجتماعی پرداخت و آن را مهم‌ترین عامل موفقیت انسان برشمرد.

امام‌جمعه تربت‌جام با استناد به آیات قرآن کریم، انبیا الهی را نمونه‌های بارز انسان‌های صاحب عزم معرفی کرد و گفت: قرآن از بین تمام فضیلت‌ها و صفات پسندیده انبیا، بر عزم آنان تاکید می‌کند؛ چراکه هیچ مانعی نتوانست در اراده آن‌ها خلل ایجاد کند.

وی در ادامه افزود: تاریخ گواه است بسیاری از انسان‌های بزرگ و موفق، با وجود محرومیت از امکانات مادی، به دلیل داشتن عزم و اراده قوی به اهداف خود رسیده‌اند.

اسلامی با بررسی واژه عزم در قرآن کریم، به رابطه ناگسستنی آن با صبر اشاره کرد و گفت: صبر و استقامت بیشتر، به عزم و اراده قوی‌تری منجر می‌شود.

امام‌جمعه تربت‌جام جنگ بدر را نمونه‌ای تاریخی از پیروزی اراده بر امکانات دانست و خاطرنشان کرد: در جنگ بدر، مسلمانان با وجود تعداد و تجهیزات کمتر، به‌دلیل داشتن اراده‌ای مستحکم بر دشمن پیروز شدند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به دوران دفاع مقدس اشاره کرد و آن را مصداق بارز پیروزی اراده بر امکانات دانست و خطاب به آزادگان حاضر در این همایش گفت: شما آزادگان با وجود شکنجه و رنج در دوران اسارت، با عزم و اراده خود در برابر دشمن ایستادید و دشمن نتوانست اراده شما را بشکند.

اسلامی وضعیت امروز جهان را صحنه نبرد عزم و اراده‌ها دانست و اظهار کرد: امروز، میدان جنگ، میدان مصاف اراده‌هاست و هر ملتی که اراده قوی‌تری داشته باشد، پیروز میدان است. عزم و اراده پولادین آزادگان عزیز رمز موفقیت ما در میدان‌های سخت است.

امام‌جمعه تربت‌جام با اشاره به موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابل قدرت‌های جهانی، این دستاوردها را ناشی از عزم و اراده پولادین ملت ایران دانست که برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت، دفاع مقدس و صبر آزادگان عزیز است.