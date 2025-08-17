پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات اجرایی شهرک شهید سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب حیدری در بازدید از پروژه‌های مسکونی در حال اجرا در شهرک سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی اردبیل اظهار کرد: استفاده سازندگان پروژه‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن از مصالح باکیفیت، زیبا و استاندارد داخلی بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه این پروژه در ۱۲ قطعه مختلف به تعداد ۱۵۵۴۰ واحد در حال اجراست، افزود: رعایت زیبایی بصری در اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه ساختمان‌سازی، معماری و شهرسازی تأثیر مثبت و مستقیمی بر کیفیت زندگی و محیط‌زیست دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده عملیات اجرایی این پروژه‌ها تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تلاش می‌کنیم پروژه‌ها و واحدهای مسکونی تحویلی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان، هم از لحاظ کیفیت ساخت و هم از لحاظ طراحی بیرونی و داخلی نمونه باشند

وی با تأکید بر کیفیت سازه‌ها، ایمنی ساکنان را از اولویت‌های اصلی ذکر کرد و گفت: این پروژه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مسکن استان، نقش مهمی در توسعه شهری اردبیل ایفا خواهد کرد.