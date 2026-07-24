کارآفرینان حمایت شوند؛ لزوم تسهیل صدور مجوزها و رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان با اشاره به فرا رسیدن پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نماز جمعه قرارگاه ایمان و بصیرت، میعادگاه وحدت مؤمنان و جلوه پیوند عبادت با مسئولیت اجتماعی است و این جایگاه باید همواره حفظ و تقویت شود.
وی در خطبه نخست با تبیین اهمیت فریضه نماز جمعه، با استناد به آیات قرآن و روایات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، حضور در این آیین عبادی سیاسی را عامل هدایت، امنیت و برکت جامعه اسلامی دانست و افزود: روایات فراوانی مسلمانان را به حضور در نماز جمعه تشویق کرده و نسبت به ترک و بیاعتنایی به آن هشدار دادهاند که این موضوع، بیانگر نقش بیبدیل نماز جمعه در تعالی جامعه اسلامی است.
امام جمعه دشتستان تصریح کرد: نماز جمعه تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه فریضهای هویتساز، تمدنساز و عامل انسجام اجتماعی است که جامعه را در برابر فتنهها، تفرقهها و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی مصون میسازد.
وی در خطبه دوم با گرامیداشت نهم صفر، سالروز شهادت عمار یاسر، این صحابی بزرگ پیامبر (ص) را نماد بصیرت، ولایتمداری و استقامت در برابر فتنهها معرفی کرد و گفت: مهمترین درس زندگی عمار، شناخت امام حق و ایستادگی در کنار حقیقت تا پای جان است.
تسهیل صدور مجوزها و رفع موانع تولید
حجتالاسلام مصلح همچنین با اشاره به روز کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، توسعه مهارتآموزی را لازمه رونق تولید، کاهش بیکاری و تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و خواستار حمایت عملی مسئولان از کارآفرینان، تسهیل صدور مجوزها و رفع موانع تولید شد.
وی اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان دشتستان را فرصتی ارزشمند برای ارتقای نظام سلامت عنوان کرد و گفت: موفقیت این طرح نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، رسانهها و همراهی مردم است تا دشتستان بتواند الگوی موفق اجرای این طرح در کشور باشد.
امام جمعه دشتستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، افزایش هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن، تقویت تابآوری اجتماعی و توجه ویژه مسئولان به معیشت مردم تأکید کرد و گفت: مهار تورم، نظارت بر بازار، حمایت از اقشار کمدرآمد و تقویت بنیه اقتصادی جامعه از مهمترین وظایف دولت در شرایط کنونی است.
وی در پایان، انسجام ملی، همدلی مردم و مسئولان و پایبندی به ارزشهای اسلامی را مهمترین عامل عبور از شرایط دشوار دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرد.
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