صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی، از روز سهشنبه تا پنجشنبه، الگوی گرم تابستانه در سطح استان حاکم خواهد بود.
وی با اشاره به مخاطرات ناشی از این شرایط جوی افزود: افزایش محسوس دما در این بازه زمانی میتواند منجر به افزایش مصرف حاملهای انرژی، گرمازدگی و آفتابسوختگی در افراد در معرض تابش مستقیم خورشید شود.
نوروزی ادامه داد: همچنین احتمال وقوع آتشسوزی در مراتع و جنگلها و بروز خسارات ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان توصیه کرد: شهروندان ضمن مدیریت مصرف انرژی، از قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم خورشید در ساعات گرم روز خودداری کرده و تمهیدات لازم برای کاهش آسیبهای احتمالی در بخشهای مختلف بهویژه کشاورزی را در نظر بگیرند.
