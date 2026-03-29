حمله به کارگاه تولیدی در شهریار دو شهید و چهار مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی رحیمی، در جمع خبرنگاران، از شهادت دو کارگر و مجروحیت چهار نفر دیگر در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به یک کارگاه تولیدی در منطقه وایین شهریار خبر داد.

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهریار در ادامه اظهار داشت: در این حمله، متأسفانه دو تن از کارگران شاغل در کارگاه تولیدی به شهادت رسیدند و چهار نفر دیگر مجروح شدند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به آغاز تحقیقات برای بررسی ابعاد این حمله افزود: دستگاه‌های امنیتی و انتظامی موضوع را به صورت ویژه در دست بررسی دارند.

