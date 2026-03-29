۹ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۳۰

حمله به کارگاه تولیدی در شهریار دو شهید و چهار مجروح بر جای گذاشت

شهریار- معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهریار از شهادت دو کارگر و مجروحیت چهار نفر دیگر در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به یک کارگاه تولیدی در منطقه وایین این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی رحیمی، در جمع خبرنگاران، از شهادت دو کارگر و مجروحیت چهار نفر دیگر در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به یک کارگاه تولیدی در منطقه وایین شهریار خبر داد.

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهریار در ادامه اظهار داشت: در این حمله، متأسفانه دو تن از کارگران شاغل در کارگاه تولیدی به شهادت رسیدند و چهار نفر دیگر مجروح شدند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به آغاز تحقیقات برای بررسی ابعاد این حمله افزود: دستگاه‌های امنیتی و انتظامی موضوع را به صورت ویژه در دست بررسی دارند.

    • به IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      جنگ خدا و کفر هر روز ادامه دارد
    • IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      چیکار به کارگاه تولیدی داشتند خداچیکارشون کنه
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      ای کاش این کارگاهای تولیدی وکارخانه های تولیدی مانند کارگاهای تولید ماسک وغیره در دوران کرونا بودند ودر سرتاسر کشور این کارگاها پخش بودند واگر دشمن هم حمله می کرد تاثیر انچنانی نداشت
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      خدا حق این مردم بی دفاع ازت بگیره اسراییل کثیف.

