نمایشگاه «بانوی مقاومت» با هویت بین المللی و حقوقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه صیانت از حقوق زنان با همکاری امور زنان تبلیغات اسلامی استان تهران، نمایشگاه «بانوی مقاومت» در روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه همزمان با اربعین در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) با هدف تبیین مفاهیم مقاومت و جهاد تبیین پیرامون زن و مقاومت برگزار کرد. این رویداد شامل بخش‌های متنوعی بود که با حضور اساتید برجسته و مهمانان خارجی از لبنان و سوریه و بانوان زائر در فضایی علمی و فرهنگی برگزار شد.

در ادامه نمایشگاه، نشست علمی بین المللی حقوق زن و کودک با عنوان زن و مقاومت نیز برگزار شد.

در این بخش، که با حضور اساتید حقوقدان بین‌الملل و مهمانان خارجی، به بیان حقوق زنان و کودکان از منظر حقوقی بویژه بین المللی با سخنرانی اساتید خانم‌ها؛ دکتر مرادپور و دل‌آرا همراه بود و در ادامه با محاکمه نمایشی نتانیاهو و بیان جنایت‌های این شیطان خبیث همراه شد. مهمانان سوری و لبنانی نیز با بیان مطالب در حوزه مقاومت و ولایت مقام معظم رهبری و توجه به حفظ ارزش‌های انقلاب و اسلام به ویژه تشیع، به بیان نظرات پرداختند. این بخش از نمایشگاه از شور و استقبال ویژه برخوردار بود.