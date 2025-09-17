به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از فعالان ستاد اربعین استان، کنگره بزرگ اربعین را دانشگاهی عظیم برای خودسازی و ارتقای معنوی خواند و گفت: این رویداد سالانه جلوه‌ای تازه از ایمان و وحدت ملی را در کشورمان به نمایش می‌گذارد.

وی با تأکید بر حضور مستقیم و داوطلبانه مردم در تمامی مراحل برگزاری اربعین، افزود: این مشارکت مردمی نه تنها تأمین‌کننده هزینه‌هاست، بلکه شور و معنویت این حرکت را چند برابر کرده است.

حمیدی اظهار کرد: پیوند عمیق مردم با امام حسین (ع) و اهل‌بیت (ع) باعث شده اربعین فراتر از یک مراسم دینی، به حرکتی فرهنگی، اجتماعی و معنوی گسترده تبدیل شود.

معاون استاندار گلستان همچنین گفت: خدمت به زائران اربعین، پیوندی مستقیم با معنویت است و اجر این تلاش‌ها نزد خداوند محفوظ خواهد بود.

وی از همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی و امنیتی استان قدردانی کرد و گفت: انسجام و همدلی اعضای ستاد اربعین موجب برگزاری موفق این رویداد شد که الگویی ارزشمند از وحدت ملی است.

حمیدی تأکید کرد: برنامه‌ریزی دقیق و تلاش‌های شبانه‌روزی دست‌اندرکاران، زمینه‌ساز عبور موفق از چالش‌ها و انتقال پیام عاشورا به نسل‌های آینده و جهان شد.

در ادامه، عادل مصدقی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان، اجرای طرح جابه‌جایی زائران را نمونه‌ای بارز از همدلی و هماهنگی دانست و اعلام کرد: در مدت یک ماه، بیش از ۳۳ هزار زائر به مراسم‌های اربعین حسینی و حرم مطهر رضوی اعزام شدند.

وی افزود: این عملیات در قالب یک میلیون و ۶۱۰ سفر انجام گرفت و نشان داد که با مدیریت و هم‌افزایی استانی می‌توان پاسخگوی رویدادهای بزرگ ملی بود.

مصدقی به اعزام نیروهای راهداری گلستان به مرز مهران و استان‌های همجوار اشاره کرد و گفت: تمام مراحل طرح با هماهنگی کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد اربعین انجام شد تا سفر زائران آرام و بی‌دغدغه باشد.

وی همچنین به اقدامات زیرساختی شامل بهسازی جاده‌ها، خط‌کشی و روشنایی مسیرها، صدور بارنامه رایگان برای کامیون‌ها و خدمات‌رسانی به مجتمع‌های رفاهی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: همکاری صنوف حمل‌ونقل، با بهره‌گیری از ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و برپایی ایستگاه فرهنگی، نقشی کلیدی در موفقیت این طرح داشت.

مدیرکل راهداری گلستان در ادامه به ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان پرداخت و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، می‌توان کیفیت خدمات را به شکل چشمگیری ارتقا داد.

مصدقی افزود: تجربه موفق اجرای طرح اربعین باید به عنوان الگویی در سایر طرح‌های کلان حفظ و توسعه یابد.

مراسم تجلیل از فعالان ستاد اربعین با حضور معاون استاندار، مدیران استانی و نمایندگان صنوف حمل‌ونقل برگزار و با اهدای لوح سپاس از تلاش‌های آنان قدردانی شد. مسئولان بر تداوم همکاری‌ها و بهره‌گیری از این تجربه موفق در سطح ملی تأکید کردند.