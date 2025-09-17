  1. استانها
کنگره اربعین؛ نماد اتحاد مردمی و تلاش بی‌وقفه برای خدمت به زائران

گرگان-معاون استاندار گلستان با اشاره به مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌ها در برگزاری کنگره اربعین خبر داد و بر اهمیت استمرار همکاری‌ها برای ارتقای خدمات به زائران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از فعالان ستاد اربعین استان، کنگره بزرگ اربعین را دانشگاهی عظیم برای خودسازی و ارتقای معنوی خواند و گفت: این رویداد سالانه جلوه‌ای تازه از ایمان و وحدت ملی را در کشورمان به نمایش می‌گذارد.

وی با تأکید بر حضور مستقیم و داوطلبانه مردم در تمامی مراحل برگزاری اربعین، افزود: این مشارکت مردمی نه تنها تأمین‌کننده هزینه‌هاست، بلکه شور و معنویت این حرکت را چند برابر کرده است.

حمیدی اظهار کرد: پیوند عمیق مردم با امام حسین (ع) و اهل‌بیت (ع) باعث شده اربعین فراتر از یک مراسم دینی، به حرکتی فرهنگی، اجتماعی و معنوی گسترده تبدیل شود.

معاون استاندار گلستان همچنین گفت: خدمت به زائران اربعین، پیوندی مستقیم با معنویت است و اجر این تلاش‌ها نزد خداوند محفوظ خواهد بود.

وی از همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی و امنیتی استان قدردانی کرد و گفت: انسجام و همدلی اعضای ستاد اربعین موجب برگزاری موفق این رویداد شد که الگویی ارزشمند از وحدت ملی است.

حمیدی تأکید کرد: برنامه‌ریزی دقیق و تلاش‌های شبانه‌روزی دست‌اندرکاران، زمینه‌ساز عبور موفق از چالش‌ها و انتقال پیام عاشورا به نسل‌های آینده و جهان شد.

در ادامه، عادل مصدقی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان، اجرای طرح جابه‌جایی زائران را نمونه‌ای بارز از همدلی و هماهنگی دانست و اعلام کرد: در مدت یک ماه، بیش از ۳۳ هزار زائر به مراسم‌های اربعین حسینی و حرم مطهر رضوی اعزام شدند.

وی افزود: این عملیات در قالب یک میلیون و ۶۱۰ سفر انجام گرفت و نشان داد که با مدیریت و هم‌افزایی استانی می‌توان پاسخگوی رویدادهای بزرگ ملی بود.

مصدقی به اعزام نیروهای راهداری گلستان به مرز مهران و استان‌های همجوار اشاره کرد و گفت: تمام مراحل طرح با هماهنگی کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد اربعین انجام شد تا سفر زائران آرام و بی‌دغدغه باشد.

وی همچنین به اقدامات زیرساختی شامل بهسازی جاده‌ها، خط‌کشی و روشنایی مسیرها، صدور بارنامه رایگان برای کامیون‌ها و خدمات‌رسانی به مجتمع‌های رفاهی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: همکاری صنوف حمل‌ونقل، با بهره‌گیری از ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و برپایی ایستگاه فرهنگی، نقشی کلیدی در موفقیت این طرح داشت.

مدیرکل راهداری گلستان در ادامه به ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان پرداخت و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، می‌توان کیفیت خدمات را به شکل چشمگیری ارتقا داد.

مصدقی افزود: تجربه موفق اجرای طرح اربعین باید به عنوان الگویی در سایر طرح‌های کلان حفظ و توسعه یابد.

مراسم تجلیل از فعالان ستاد اربعین با حضور معاون استاندار، مدیران استانی و نمایندگان صنوف حمل‌ونقل برگزار و با اهدای لوح سپاس از تلاش‌های آنان قدردانی شد. مسئولان بر تداوم همکاری‌ها و بهره‌گیری از این تجربه موفق در سطح ملی تأکید کردند.

