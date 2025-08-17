درخواست برای تسریع در برگزاری جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهرکرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم درویشی رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه در حاشیه نشست اخیر شورا با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر در سال پایانی فعالیت، اظهار کرد: هیئت حل اختلاف استان و به تبع آن فرمانداری می‌بایست این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کنند، چرا که هیچ‌گونه اطاله‌ای در این زمینه قابل پذیرش نیست.



وی افزود: جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر کرمانشاه به دلایل مختلف تاکنون به نتیجه نرسیده و این مسئله باعث بلاتکلیفی در امور شورا و مدیریت شهری شده است، لذا از مسئولان ذی‌ربط انتظار می‌رود در کوتاه‌ترین زمان ممکن زمینه برگزاری جلسه و تعیین تکلیف هیئت رئیسه را فراهم کنند.



درویشی با اشاره به وظایف قانونی هیئت حل اختلاف استان تصریح کرد: بنده به عنوان خدمتگزار مردم و نماینده جمعی از اعضای شورا، از استاندار محترم، فرماندار محترم و همچنین دستگاه قضائی تقاضا دارم که با توجه به مسئولیت‌های قانونی خود در این زمینه، اهتمام لازم را به خرج داده و اجازه ندهند این روند بیش از این به طول بینجامد.



رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه یادآور شد: شورای شهر در سال پنجم فعالیت خود نیازمند ثبات مدیریتی و تعیین هیئت رئیسه است تا بتواند وظایف قانونی خود را در مسیر خدمت به شهروندان به انجام برساند.



وی در پایان با بیان اینکه جلسه اخیر به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب قانونی به نتیجه نرسیده است، گفت: امیدواریم با همکاری و همدلی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، جلسه آتی با حضور کامل اعضا برگزار شده و هیئت رئیسه شورا تعیین تکلیف شود تا شاهد استمرار فعالیت‌های شورا در مسیر خدمت به مردم باشیم.