هشدار دادستان کرمانشاه به شورای شهر درباره تعلل در انتخاب شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترکی با اعضای شورای شهر، فرماندار و نمایندگان دستگاههای امنیتی استان، موضوع تعلل در انتخاب شهردار و هیئت رئیسه شورا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اهمیت این انتخاب بر کسی پوشیده نیست و باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده مدیریت شهری در کیفیت زندگی شهروندان افزود: انتخاب بهموقع و شایسته میتواند در بهبود خدمات عمومی و رفع مشکلات شهری تأثیرگذار باشد و نباید بیش از این روند خدمترسانی معطل بماند.
کریمی خاطرنشان کرد: انباشت زباله، وجود نخالههای ساختمانی و وضعیت نامناسب آسفالت معابر، نشانههای روشنی از ضعف در مدیریت شهری است که ادامه تعلل شورای شهر در تعیین تکلیف شهردار به این مشکلات دامن زده است.
دادستان کرمانشاه تأکید کرد: انتخاب شهردار باید بر اساس توانایی فرد در خدمترسانی به شهروندان و تعامل سازنده با نهادهای مختلف صورت گیرد تا فرآیند توسعه شهری سرعت گیرد.
در پایان این نشست نیز تصمیماتی برای تسریع در فرآیند انتخاب شهردار و هیئت رئیسه اتخاذ شد و مقرر گردید تمامی دستگاههای مرتبط همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
