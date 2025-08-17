به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی پیش از ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور صد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان اظهار کرد: طبق آمار اولیه، بیش از ۲۵ میلیون نفر از بیش از ۱۲۰ کشور جهان در پیاده‌روی عظیم اربعین حضور یافتند و مردم ایران نیز همچون سال‌های گذشته با وجود سختی‌هایی نظیر گرما، دوری مسیر و ازدحام، عاشقانه در این حرکت بزرگ شرکت کردند.

وی افزود: شهرداری اصفهان امسال نیز بر اساس تکلیف وزارت کشور، در دو نقطه مرز چزابه و شهر کربلا خدمت‌رسانی داشت. در کربلا، طبق تقسیم‌بندی انجام‌شده، هر بخش از خیابان‌ها و محلات به یک شهرداری واگذار شد.

نورصالحی تصریح کرد: داوطلبان اصفهانی در مجموع حدود ۴ میلیون مترمربع از معابر شهر کربلا را نظافت کردند که در بازدیدها مشخص شد این معابر جزو منظم‌ترین و تمیزترین نقاط شهر بوده است. به گفته وی، تجربه مدیریت پسماند شهر اصفهان در کربلا نیز الگوبرداری و اجرا شد که می‌تواند سرمشقی برای سایر شهرها باشد.

رئیس شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: قرار است در جلسه آینده، مدیران شهرداری که طی دو هفته گذشته به‌صورت شبانه‌روزی در کربلا حضور داشتند، گزارش مستقیم ارائه کنند تا از زحماتشان قدردانی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد استاد محمود فرشچیان گفت: فرشچیان هنرمندی بود که هنر ایران را جهانی کرد. هرچند ایشان خادم حرم امام رضا (ع) بودند و وصیت اولیه دفن در جوار این حرم را داشتند، اما به دلیل عشق به زادگاهشان، خواستند در اصفهان آرام گیرند. این موضوع برگ زرینی در تاریخ هنر و معنویت اصفهان است.

نورصالحی با تاکید بر ضرورت قدرشناسی هنر اصیل استاد فرشچیان افزود: ایشان هنرمندی متدین، تأثیرگذار و علاقه‌مند به اهل بیت (ع) بودند و اعتلای هنرشان در حوزه شیعی، خود گواهی از الهام الهی بود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با اشاره به مناسبت‌های اخیر گفت: هفته گذشته به دلیل تعطیلی جلسه‌ای برای روز خبرنگار نداشتیم اما برنامه‌ای برای تقدیر از اصحاب رسانه خواهیم داشت. امروز نیز سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی است که از رویدادهای مهم کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: این نخستین جلسه شورا پس از پایان چهار سال رسمی فعالیت است و با توجه به تمدید دوره شورا از سوی مجلس، ۱۰ ماه فرصت خدمتگزاری دیگر پیش‌روی ماست. در این مدت باید پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسد تا شورای ششم پایان‌بندی خوبی داشته باشد.

نورصالحی در پایان از اعتماد دوباره مردم به اعضای شورا قدردانی کرد و گفت: شورا در این دوره بر محورهایی چون شفافیت، سلامت اداری، مردم‌گرایی، تسهیل خدمات شهری و تسریع در امور حرکت کرده و تلاش‌ها در جهت آسان‌تر شدن کار مردم در شهرداری ادامه خواهد یافت.