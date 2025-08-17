پناه مردم در سنگر رسانه؛ روایت خبرنگارانی که پیشگام وحدت شدند

خبرگزاری مهر، گروه استانها - اعظم سالار؛ در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خبرنگاران و روزنامه نگاران استان سمنان در کنار سایر هم قطاران خود رسالتی خطیر را بر عهده داشتند این قشر در کنار اطلاع رسانی دقیق میبایست امید را نیز به جامعه تزریق میکردند.
در این گزارش به سراغ جمعی از روزنامه نگاران و پیشکسوتان عرصه خبرنگاری و روزنامه نگاری استان سمنان رفتیم تا از حال و هوا و خاطرات شأن در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ملت بزرگوار ایران اسلامی بگویند. خاطرات روزنامه نگاران استان سمنان با قلم خودشان همانطور که با صمیمیت برای خبرگزاری مهر نقل کردند تقدیم شما میشود.
روایت روزهای پرالتهاب
مرتضی دهرویه خبرنگار روزنامه پیام در گفتگو با خبرنگار مهر، خاطره خود را این طور نقل میکند: جنگ دوازدهروزه هم گذشت؛ جنگی کوتاه اما پر التهاب، با داغهایی بر دل و خاطراتی ماندگار در جان ملت ایران. جنگی که در دل خود، روایتهایی از همبستگی، ایستادگی و وحدتی بینظیر داشت؛ اتحاد بیسابقهای که نه تنها نقشههای دشمنان را نقش بر آب کرد، بلکه پایههای انسجام ملی و قدرت نظام را مستحکمتر از گذشته ساخت.
دهرویه میافزاید: ما در سمنان، اگرچه از موشکبارانهای رژیم صهیونیستی در امان ماندیم، اما آغوش شهر، بیهیچ تعارفی به روی هموطنان تهرانی و سمنانیهای مقیم پایتخت باز شد. خانهها، مدارس، حسینیهها، و حتی اتاقهای کوچک، همه به پناهگاههایی برای همدلی و انسانیت بدل شدند.
این خبرنگار ادامه میدهد: در همین روزها، نقل قولی در فضای مجازی بهسرعت دستبهدست شد که جنبهای از شوخی و واقعیت را توأمان داشت: داستان معروف چهار خشت در چهار گوشه سمنان که به برکت آن، شهر از حملات در امان مانده! برخیها با طنز میگفتند: «مرحوم ملاعلی فقط سمنان قدیم را منظورش بوده، این شهرکهای جدید شامل نمیشه!» و همین شوخیهای شیرین، بخشی از تابآوری مردم در روزهای بحرانی بود.
دهرویه میافزاید: اما آنچه این روزها را پیچیدهتر کرد، زمینلرزهای بود که ناگهان سمنان را لرزاند. زلزلهای که موجی از شایعات را به راه انداخت و شایعهسازان بیکار ننشستند. بهعنوان خبرنگار، در کوچه و خیابان، در صف نانوایی و تاکسی، با پرسشهای مردم روبهرو بودیم. پرسشهایی که تنها سوال نبود، بلکه تقاضایی بود برای آرامش؛ برای شنیدن <نه> به شایعات. عدهای مصرانه میخواستند ما بگوییم که «زلزله نبود» و قانعکردن این عزیزان، خود کاری بود سختتر از تنظیم خبر در شرایط بحرانی!
روایت روزهای سخت
رضا عظیمی فعال رسانهای استان سمنان نیز خاطره خود را برای خبرگزاری مهر، این طور نقل میکند: جنگ تحمیلی اخیر یکی از حوادثی بود که بار دیگر وحدت و همدلی و عشق مردم ایران را به وطن و نظام اسلامی را به اثبات رساند و تمام خیالهای خام و غلط دشمنان ایران را نقش بر آب کرد.
وی ادامه میدهد: این وقایع که پس از سالها برنامه ریزی و سرمایه گذاری توسط صهیونیستها و آمریکای جنایتکار طراحی عملیاتی شد بار دیگر نشان داد که باید بسیار هوشیار و آگاه بود که بار دیگر غافلگیر نشد و بر اثر غفلت از دشمنان اصلی و پرداختن به مسائل جناحی و پوچ، سرمایههای گرانقدری از جمله فرماندهان عالیرتبه و دانشمندان هستهای را از دست داد.
این خبرنگار همچنین مینویسد: جنگ تحمیلی دوم بار دیگر صلابت و استواری نیروهای نظامی ایران را در پاسخ به تجاوزات دشمنان به اثبات رساند و دشمنان به ویژه صهیونیستهای غاصب به توان بالای موشکی ایران آگاه شدند. در دقایق ابتدایی حمله به ایران من در تهران بودم و صدای انفجارها را از ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد شنیدم و از طریق شبکه خبر این وقایع را تا صبح پیگیری کردم و شنیدن خبرهای ابتدایی و شهادت فرماندهان و دانشمندان ایرانی را با نگرانی زیاد پیگیری کردم و واقعاً لحظات سخت و تأسف باری بر من گذشت. جا دارد یاد همه شهدای این جنگ تحمیلی را گرامی بدارم و صلواتی نثار روح بلند آنها نمایم.
تحلیلهای دقیق رسانههای
میثم یغمایی رئیس بسیج رسانه استان سمنان نیز خاطرهای را برای خبرنگار مهر تعریف میکند که بخشی از آن به این شرح است: در روزهایی که هجمه سنگین دشمن، امنیت روانی جامعه را هدف گرفته بود، این دلاوران عرصه رسانه جان خود را در مسیر دفاع از حقیقت فدا کردند. ۱۲ شهید رسانه در جنگ ۱۲ روزه، با قلم و دوربینشان در خط مقدم جهاد تبیین ایستادند و جانانه از باورهای دینی، هویت ملی و آرامش مردم پاسداری کردند.
یغمایی با بیان اینکه نام و یاد این شهیدان سرافراز نه فقط در تاریخ رسانه، که در دلهای بیدار این سرزمین تا همیشه ماندگار خواهد ماند، میگوید: در برابر عظمت روحشان سر تعظیم فرود میآوریم و راهشان را با عزمی راسخ ادامه میدهیم. سلام و درود خدا بر همه آنانی که برای زنده نگه داشتن دین خدا، جان خود را نثار کردند.
مصطفی دهقانلو خبرنگار جمهوری اسلامی ایرنا نیز در بیانی کوتاه به خبرنگار مهر، میگوید: تهاجم رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بسیار مذبوحانه و ناشی از ترس دشمنان بود.
روایت همبستگی و وحدت
محمد حسین عابدی خبرنگار خبرگزاری مهر استان سمنان نیز درباره جنگ ۱۲ روزه تحمیلی میگوید: یکی از مهمترین نکاتی که برای من به عنوان خبرنگار در این دوران مهم بود، همبستگی مردم بود مردمی که از هر قوم و زبانی با نگرانی اخبار جنگ را دنبال میکردند. اصفهانیهایی که برای جان باختن هموطنی در تهران اشک میریختند یا آذری زبانانی که خبر حمله به اصفهان را نگران، دنبال میکردند. و اینها همگی نشان از همبستگی مردم ایران دارد که بسیار ارزشمند است.
عابدی همچنین میافزاید: یکی دیگر از نکاتی که به عنوان خبرنگار بسیار به آن دقت کردم تلاش مدیران شهرستان شاهرود برای مدیریت فضا به خصوص کمبودهایی در زمینه آرد و نان و مرغ و… بود زیرا در همان دو روز اول شاهد بروز برخی صفهای طولانی در نانواییها بودیم که به کمبود آرد در مقاطعی از روز در شهرستان شاهرود منجر شد اما بلافاصله با تلاش شبانه روزی از سوی فرمانداری شاهرود این کمبودها جبران شد و تنها در ظرف دو روز شرایط عادی شد.
وی میافزاید: این تلاش قابل ستایش بود زیرا باید نیازهای اساسی مردم تأمین میشد از سوی دیگر تلاش برای برقرار ماندن آب به خصوص در شاهرودی که با نزدیک ۳۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب روبرو است قابل تقدیر بود هر چند به خوبی از سوی رسانهها هم بازتاب داده نشد و اساساً از این دست اقدامات اثرگذار در سطوح محلی به واسطه سیل شدید اخبار و دادهها در آن روزها، غفلتهایی شد و بهتر است در فرصتهای آتی به این اقدامات شاید به ظاهر کوچک اما اثربخش توجه بیشتری کرد.
