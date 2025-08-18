  1. استانها
  2. قزوین
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

برگزاری رویداد رسانه‌ای «جام رسانه امید» در استان قزوین

قزوین- مسئول سازمان بسیج رسانه قزوین از برگزاری رویداد رسانه‌ای «جام رسانه امید» در استان قزوین با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات رسانه‌ای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسدالله اظهار کرد: رویداد رسانه‌ای «جام رسانه امید» با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات رسانه‌ای و ایجاد انگیزه و امید در میان فعالان این حوزه، در سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رویداد فرصتی مناسب برای نمایش توانمندی‌ها و خلاقیت‌های فعالان رسانه‌ای است و امیدواریم با استقبال گسترده‌ای مواجه شود.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان قزوین تصریح کرد: این رویداد یک‌روزه، ویژه تمامی فعالان رسانه‌ای طراحی شده و در قالب‌های متنوعی از جمله ایده‌پردازی، گزارش مکتوب، یادداشت و سرمقاله، پادکست، تیتر، عکس، پوستر و اینفوگرافیک، و کلیپ موبایلی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه محورهای اصلی این رقابت شامل «آب و امید»، «امنیت و امید»، «صنعت و امید»، و «علم و فناوری و امید» خواهد بود، اضافه کرد: همچنین شاخص‌های ارزیابی آثار شامل حجم و تعداد انتشار، کیفیت محتوا، میزان بازدید، تعداد اشتراک‌گذاری و بازخورد مخاطبان است.

اسدالله در پایان یادآور شد: علاقه‌مندان جهت ثبت‌نام می‌توانند مشخصات کامل خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۱۰۹۳۱۲۹۵۸ ارسال نمایند.

