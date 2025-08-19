سرانه مصرف آب در مشهد نسبت به میانگین کشوری پایین تر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلیان ظهر سه شنبه در نشست خبری با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به بحران آب در این کلانشهر، اظهار کرد: چند هفتهای است که با تغییرات شدید محیطی مواجهایم و برای جلوگیری از قطعی آب شهروندان، همکاری خوبی با سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادها مانند آموزش و پرورش انجام شده است.
مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد افزود: با کمک طلاب، امامان جماعت و شبکههای تبلیغاتی، اقدامات گستردهای بهصورت رایگان اجرا کردهایم. بهعنوان نمونه، بیش از ده هزار نفر از ناحیهها تحت پوشش این فعالیتها قرار گرفتند و برای بیش از پنجاه هزار دانشآموز نیز برنامه آموزشی اجرا شد.
وی درباره روشهای اطلاعرسانی و نهادهای دخیل در این زمینه گفت: در حدود چهل نقطه حساس شهر، نصب تابلوهای آگاهیبخش انجام شده است. مجموعه این اقدامات با همکاری شهرداری و نهادهای مختلف فرهنگی و آموزشی صورت گرفته است.
فرهنگ سازی مصرف آب؛ راهکار کاهش بحران آبی مشهد
اسماعیلیان گفت: سرانه مصرف آب در مشهد نسبت به میانگین کشور پایینتر است، اما با توجه به شرایط اضطراری کمآبی، باید اولویتبندی در مصرف مد نظر قرار گیرد.
مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد خاطرنشان کرد: طبق آمارهای رسمی، سرانه مصرف کل آب شهری در ایران حدود ۲۰۰ تا ۲۰۳ لیتر به ازای هر نفر در روز است. مشهد، با قبول میانگین حدود ۱۹۰ لیتر، هنوز با استاندارد قابل قبولی فاصله دارد، اما باید در راستای کاهش مصرف حرکت کند.
اصلاح الگوهای مصرف در زندگی روزمره
وی به تأثیر رفتارهای فردی در مصرف آب اشاره کرد: مثالهایی مانند استفاده بیرویه از آب برای وضو یا دوش گرفتن نشان میدهد که رفتارهای کوچک نیز تأثیر بزرگی دارند. هر شهروند مشهدی باید تلاش کند الگوی مصرف خود را اصلاح کند تا به ازای هر نفر میزان مصرف به حد استاندارد نزدیک شود.
اسماعیلیان افزود: میانگین سرانه مصرف آب شهری در ایران حدود ۲۰۳ لیتر در روز است، در حالی که میانگین جهانی حدود ۱۵۰ لیتر است، و این تفاوت نشاندهنده اهمیت تغییر رفتار جمعی در شرایط فعلی خشکسالی است.
کیفیت آب شرب در مشهد بر اساس استانداردهای ملی تضمین شده است
مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد اظهار کرد: کیفیت آب شرب در مشهد بر اساس استانداردهای ملی کاملاً کنترل و تضمین میشود و هیچگونه آب غیر استانداردی وارد شبکه توزیع نمیشود.
وی با اشاره به وجود استانداردهای دقیق برای آب شرب گفت: این استانداردها حداقل کیفیت قابل قبول آب را مشخص میکنند و کیفیت آب در نقاط مختلف شهر ممکن است کمی متفاوت باشد اما همواره در حد مجاز و مورد تأیید است.
اسماعیلیان افزود: ما تحت نظارت دقیق دانشگاه علوم پزشکی قرار داریم که بر کیفیت آب در مناطق شهری و روستایی نظارت میکند و در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات فوری انجام میشود.
مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد به مشکلات گذشته کیفیت آب اشاره کرد و گفت: در گذشته به دلیل وجود چاههای متعدد در داخل شهر، کیفیت آب در برخی مناطق متفاوت بود و مشکلاتی داشتیم، اما با اجرای پروژههای بزرگ جمعآوری و تصفیه، این تفاوتها به حداقل رسیده است.
وی درباره پروژههای اصلاح شبکه ابراز کرد: این پروژهها باعث شده است که کیفیت آب در مناطق مختلف مشهد بهبود یابد و اکنون حتی مناطقی که قبلاً با مشکل کیفیت آب مواجه بودند، شرایط بسیار بهتری دارند.
اسماعیلیان به مسئله آلودگی آب اشاره کرد و گفت: ما به صورت مستمر کیفیت آب را سنجش میکنیم و تاکنون موارد آلودگی خطرناک ثبت نشده است. به عنوان مثال، در سد دوستی که منبع مهم تأمین آب است، کیفیت آب به طور مداوم تحت کنترل است.
مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد به جلسات متعدد با مرکز امور مساجد و همکاری در زمینه آموزش و اطلاعرسانی اشاره کرد و گفت: اولین وظیفه در مدیریت مصرف آب، رعایت توسط خود مساجد است تا بتوانند دیگران را نیز به مصرف صحیح تشویق کنند.
وی درباره برخی موارد نادر فروش آب توسط مساجد نیز توضیح داد: موارد بسیار معدودی مشاهده شده که مساجد اقدام به فروش آب کردهاند، این موضوع بسیار کمحجم و محدود بوده و در صورت مشاهده برخورد قانونی انجام میشود.
اسماعیلیان تأکید کرد: قانون جدید مصرف آب در مساجد هرچند مشکلاتی به همراه داشت، اما به منظور بهبود مدیریت منابع آب و جلوگیری از مصرف بیرویه اجرا شده است.
