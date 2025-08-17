به گزارش خبرنگار مهر، بازی «اسکادران آتش» یک بازی اکشن و هواپیمایی هیجانانگیز برای بازیکنان بالای ۱۲ سال است که حالتهای متنوعی برای بازی دارد.
در بخش رقابتی بازی که به صورت آفلاین انجام میشود تعدادی مأموریت نبرد وجود دارد که مربوط به جنگ جهانی دوم هستند. بازیکن میتواند در موجهای مختلف حمله با دشمنان نبرد کند و هرچه بیشتر دوام آورد ستارهها و امتیاز بیشتری میگیرد.
بازیکن میتواند خصوصیات هواپیمای خود را از جمله سرعت، بدنه، قدرت آتش و مانورپذیری ارتقا دهد و یا با جمعآوری امتیازات برای خرید هواپیمای جدید اقدام کند. بازی دارای سه حالت آنلاین تیمی، آزاد و دریایی است. بخش تیمی از ابتدا باز بوده و میتوان با دیگر بازیکنان به رقابت بپردازد و از یک بازی سهبعدی با گرافیک مناسب بر روی گوشی همراه لذت ببرد.
بازیکن میتواند جدول امتیازات خلبانان برتر و بالاترین موجها را فهرست کند. در بازی از تجهیزاتی مثل یار کمکی، جعبه ابزار (برای تعمیر هواپیما در حین نبرد) و تجهیزات دیگر استفاده کند.
انجام این بازی به دلیل نمایش خشونت برای بازیکنان بالای ۱۲ سال مناسب است. بازیکنان میتوانند این بازی را چند نفره بازی کنند و لحظاتی را سرگرم شوند.
استودیو پارسیس گیم نشان داده که در بازیهای شبیه ساز پرواز فرمول جادویی را پیدا کرده و با عرضه بازی تیزبال این موضوع را ثابت کرده بود، اما این بار سازندگان به سراغ جنگ جهانی دوم و هواپیماهای جنگی ملخ داری رفتهاند که در لبه مدرن شدن ایستادهاند.
اکثر افراد از کودکی به خلبان شدن فکر میکنند به واسطه این بازی میتوانند لحظاتی خلبانی را تجربه کنند. بازیهای شبیه سازی به این دلیل پدید می آیند که به آرزوهای ما رنگ تازهای ببخشند و برای لحظاتی هم که شده ما را در جایگاهی که دوست داریم باشیم قرار دهند، بازی اسکادران آتش ما را به جنگ جهانی دوم و نبردهای هوایی خونین میبرد، جایی که این غولهای بزرگ جنگی میتوانستند سرنوشت یک نبرد را عوض کنند و بازیکن در نقش یک خلبان جنگی باید هواپیماهای دشمن را نابود و به برتری تیم خود کمک کند.
نبردهای هوایی سوژه بسیار جذابی است که نباید از آن غافل شویم، بازیکن در این بازی یکی از آن جنگندههای چند دهه پیش را انتخاب میکنید و با ارتقا و به کارگرفتن تجهیزات به میدان نبرد میرود، میدان نبرد هم معمولاً روی کوهها یا دشتهای بزرگ است که هواپیماهای دشمن در آن مانور میدهند و به سراغ بازیکن میآیند، حالت اصلی بازی رکوردی است و بازیکن باید تا جایی که گلوله و نوار سلامتی یاری میکند به بازی ادامه دهد، البته میتوان در میانه مأموریت هم به منوی بازی بازگردد و با ارتقای دوباره مرحله را از نو شروع کند.
حالتهای قابل بازی متنوع هستند و جذابیت خوبی دارند و در صورت دسترسی به اینترنت میتوان رقابتهای گروهی و یا نبرد روی دریا را تجربه کرد. در صورت عدم درستی به اینترنت مناسب، حالت آفلاین تجربه قابل قبولی ارائه میدهد.
جذابترین بخش بازی ایرانی و سه بعدی اسکادران آتش به نبردهای نفسگیرش برمیگردد، جایی که میتوان استراتژیهای متفاوتی در پیش گرفت و با چرخشهای ناگهانی هواپیماهای حریف را گمراه کرد، در این قسمت وقتی که سیستم تیراندازی روی دشمن نشانه گرفته میشود، بازیکن دستش را روی دکمه تیراندازی میگذارد، انیمیشنهای بازی و روندی که به تصویر کشیده میشود آنقدر جذاب است که احتمالاً برای مدتها در ذهن باقی میماند و نمیتوان فراموش کرد.
از ویژگیهای این بازی میتوان به امکان بازی آنلاین و آفلاین، بازی چند نفره، ۱۵ جنگنده از جنگ جهانی دوم، گرافیک سه بعدی و جذاب، انیمیشنهای فوقالعاده و شبیهسازی کنترل هواپیما به شکل دقیق اشاره کرد.
