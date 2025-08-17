طرح «توانا» گامی برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین افتتاحیه طرح توانا در اهواز اظهار کرد: نگاه رئیسجمهور به آموزش و پرورش، ایجاد تحول و ارتقای کیفیت آموزشی است و دولت چهاردهم این حوزه را بهعنوان اصلیترین اولویت خود معرفی کرده است.
وی با اشاره به چالشهای زیرساختی در خوزستان، سرانه فضای آموزشی کشور را حدود سه متر اعلام کرد و افزود: این میزان نشاندهنده مشکلات جدی در زیرساختهای آموزشی است و اصلاح و توسعه این زیرساختها باید در اولویت قرار گیرد.
علیفر با تأکید بر لزوم باور به امکان تغییر در نظام آموزشی، گفت: تحول آموزشی بدون باور به تغییر ممکن نیست. ما با عشق به تحول آمدهایم تا با همراهی دیگران، مسیر ارتقای تعلیم و تربیت را هموار کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان مدیران مدارس را رهبران واقعی تحول آموزشی دانست و اظهار کرد: مدیران نباید صرفاً منتظر بخشنامه باشند، بلکه باید با خلاقیت، انعطاف و برنامهریزی، زمینهساز تحول در مدارس شوند. در الگوی مدرسه تراز، مدیر توانمند و صاحب اختیار، کلید تحقق اهداف تحول است.
وی طرح «توانا» را یکی از برنامههای کلیدی برای ارتقای صلاحیتهای حرفهای معلمان عنوان کرد و افزود: در این راستا، ۱۶۰ مربی میانی در اهواز آموزشهای تخصصی دریافت کردهاند تا دانش خود را به مناطق و نواحی منتقل کنند. همچنین، استفاده از فناوریهای نوین آموزشی، اجرای طرح جامع اجتماعات یادگیری، شبکهسازی نظاممند و برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس با محوریت هوش مصنوعی از دیگر راهبردهای تحولی است.
علیفر با تأکید بر اهمیت توجه به خدمات رفاهی معلمان، ارتقای جایگاه بانوان و افزایش مشارکت آنان در تصمیمگیریها، مشارکتجویی را لازمه تحول در آموزش و پرورش دانست.
وی همچنین با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور، خواستار تلاش جدی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی شد و گفت: کیفیتبخشی آموزشی بدون توسعه فرهنگ مطالعه امکانپذیر نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای طرحهایی مانند «توانا» و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، آموزش و پرورش خوزستان در مسیر تحول و ارتقای کیفیت گام برمیدارد.
