طرح «توانا» گامی برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت در خوزستان

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از طرح «توانا» به‌ عنوان بستری برای تحقق برنامه‌های تحول‌آفرین در نظام آموزشی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین افتتاحیه طرح توانا در اهواز اظهار کرد: نگاه رئیس‌جمهور به آموزش و پرورش، ایجاد تحول و ارتقای کیفیت آموزشی است و دولت چهاردهم این حوزه را به‌عنوان اصلی‌ترین اولویت خود معرفی کرده است.

وی با اشاره به چالش‌های زیرساختی در خوزستان، سرانه فضای آموزشی کشور را حدود سه متر اعلام کرد و افزود: این میزان نشان‌دهنده مشکلات جدی در زیرساخت‌های آموزشی است و اصلاح و توسعه این زیرساخت‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

علی‌فر با تأکید بر لزوم باور به امکان تغییر در نظام آموزشی، گفت: تحول آموزشی بدون باور به تغییر ممکن نیست. ما با عشق به تحول آمده‌ایم تا با همراهی دیگران، مسیر ارتقای تعلیم و تربیت را هموار کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان مدیران مدارس را رهبران واقعی تحول آموزشی دانست و اظهار کرد: مدیران نباید صرفاً منتظر بخشنامه باشند، بلکه باید با خلاقیت، انعطاف و برنامه‌ریزی، زمینه‌ساز تحول در مدارس شوند. در الگوی مدرسه تراز، مدیر توانمند و صاحب اختیار، کلید تحقق اهداف تحول است.

وی طرح «توانا» را یکی از برنامه‌های کلیدی برای ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان عنوان کرد و افزود: در این راستا، ۱۶۰ مربی میانی در اهواز آموزش‌های تخصصی دریافت کرده‌اند تا دانش خود را به مناطق و نواحی منتقل کنند. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی، اجرای طرح جامع اجتماعات یادگیری، شبکه‌سازی نظام‌مند و برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس با محوریت هوش مصنوعی از دیگر راهبردهای تحولی است.

علی‌فر با تأکید بر اهمیت توجه به خدمات رفاهی معلمان، ارتقای جایگاه بانوان و افزایش مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها، مشارکت‌جویی را لازمه تحول در آموزش و پرورش دانست.

وی همچنین با اشاره به پایین بودن سرانه مطالعه در کشور، خواستار تلاش جدی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی شد و گفت: کیفیت‌بخشی آموزشی بدون توسعه فرهنگ مطالعه امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌هایی مانند «توانا» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، آموزش و پرورش خوزستان در مسیر تحول و ارتقای کیفیت گام برمی‌دارد.

