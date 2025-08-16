زمان پذیرش نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی در اطلاعیه‌ای در خصوص پذیرفته شدگان اولیه مقطع دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام کرد:

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان اولیه دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به اطلاع می‌رساند، اعلام پذیرش اولیه به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی و نهایی نیست، پذیرش نهایی افراد صرفاً پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و دفتر هیئت مرکزی گزینش دانشجو در تاریخ ۱٤٠٤.۷.۱ به بعد صورت خواهد گرفت.

کسانی که نامشان در لیست دانشکده‌ها به عنوان پذیرفته شده اصلی وجود دارد. نیازی به انجام کار خاصی نیست تا اواخر شهریور که اطلاعیه ثبت نام برای شروع کلاس‌ها بر روی سایت دفتر استعدادهای درخشان اعلام گردد. لذا خواهشمند است این افراد تا اواخر شهریور که اطلاعیه ثبت نام آنها بر روی سایت دفتر استعدادهای درخشان قرار می‌گیرد نه به دفتر استعدادهای درخشان مراجعه نمایند و نه تماس تلفنی با این دفتر برقرار نمایند.

مصاحبه توسط دانشکده‌ها و گروه‌های مربوطه انجام شده است. چنانچه نسبت به نتیجه مصاحبه مشکل خاصی وجود دارد باید با دانشکده‌ها و گروه‌های مربوطه تماس و با مراجعه نمائید. دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه نمی‌تواند هیچ‌گونه اظهار نظری در این خصوص داشته باشد.

چنانچه هر یک از افراد تأیید شدگان اولیه قصد انصراف از این سهمیه در این دانشگاه را دارند، موظفند فرم انصراف را پر و امضا نموده و تصویر آن را به آدرس پست الکترونیکی talented@khu.ac.ir ارسال نماید (حتماً تا چند روز بعد از ارسال ایمیل به شما پاسخ دریافت ایمیل داده خواهد شد. نیازی به تماس گرفتن جهت اطمینان از ارسال ایمیل نیست).

کسانی که نام آنها در دو یا چند رشته در لیست دانشکده‌ها وجود دارد بایستی ضمن انتخاب یک رشته، انصراف خود را از سایر رشته‌های دیگر اعلام نمایند و فرم انصراف قابل پیوست را پر و امضا نموده و تصویر آن را به آدرس پست

الکترونیکی Talented@khu.ac.ir ارسال نمایند (حتماً تا چند روز بعد از ارسال ایمیل به شما پاسخ دریافت ایمیل داده خواهد شد. نیازی به تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری جهت گرفتن اطمینان از ارسال ایمیل نمی‌باشد) اعلام انصراف فقط و فقط از طریق ایمیل امکان پذیر است، امکان انصراف حضوری و یا تلفنی وجود دارد).

حداکثر زمان انصراف برای افرادی که قصد انصراف دارند از زمان اعلامی اسامی شروع شده و تا نهایت ۲ روز بعد از اعلام نتایج کنکور دکتری با آزمون خواهد بود.

در خصوص افراد ذخیره نیز با توجه به انصراف افراد اصلی در ابتدای شهریورماه یک بار دیگر لیست اسامی به روز رسانی شده و در صورت داشتن انصرافی‌ها خارج و افراد ذخیره جایگزین می‌گردند. خواهشمند است از هر گونه تماس تلفنی و با مراجعه حضوری غیر ضروری با دفتر استعدادهای درخشان خود داری نماید.