سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مراسم حمید فتاحی، قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزنده سید محمد امامی در طول دوران مسئولیت، گفت: حوزه فعالیت معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری بیشترین تعامل موضوعی را با مردم بعنوان مهمترین ذینفع رگولاتوری دارد. امیدوارم با حضور معاون جدید و بهره‌گیری از تجارب ارزشمند ایشان، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه خدمات، ارتقای کیفیت پاسخگویی و افزایش رضایت ذی‌نفعان برداشته شود.

وی در بخشی از حکم انتصاب حمید خوانساری، نظارت مؤثر بر تحقق پوشش جمعیتی شبکه تلفن همراه مطابق با مفاد پروانه اپراتورها، نظارت مؤثر بر تحقق ایجاد پوشش و اتصال در طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها، شبکه FTTX در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت ج. ا. ا، بهبود کیفیت سرویسهای ارتباطی در حوزه اینترنت ثابت، همراه و مکالمه، بهبود پاسخگویی به درخواست‌ها و ایجاد تحول در دریافت و رسیدگی به شکایات کاربران و مشترکان و نظارت و اعمال مقررات مؤثر بر دارندگان پروانه با بکارگیری ابزارهای نوین نظارتی را از مهمترین انتظارات خود از سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات عنوان کرد.