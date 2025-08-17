به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) و صندوق ملی محیط زیست با امضای تفاهم‌نامه‌ای، همکاری خود را برای اجرای طرح‌های کاهش آلودگی و حفاظت از محیط زیست آغاز کردند.

این تفاهم‌نامه که به امضای فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ای درو، و امیر مهاجری طهرانی، مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست، رسید، بر حمایت مالی و اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی، تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در کاهش آلودگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست متمرکز است. همچنین، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حوزه محیط زیست و برگزاری برنامه‌های آموزشی و فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های تابعه ای درو از دیگر محورهای این همکاری است.

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، در این مراسم با تأکید بر تعهد وزارت صمت و سازمان‌های تابعه به حفظ محیط زیست، اظهار کرد: نوسازی و بازسازی صنایع، علاوه بر پایداری تولید و افزایش رقابت‌پذیری، نقش مؤثری در کاهش آلایندگی‌ها دارد.

وی افزود: هماهنگی بین دو مجموعه می‌تواند به رفع چالش‌های مصرف بهینه انرژی و ضمانت تسهیلات صنایع کمک کند.