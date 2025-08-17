به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد طی پنج روز آینده، وضعیت جوی استان تهران عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با افزایش وزش باد همراه می‌شود.

بر اساس این گزارش، در برخی ساعات به‌ویژه عصر و شب، در مناطق جنوبی و غربی استان وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های مجاور پیش‌بینی شده و این شرایط می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و دید موقت شود.

امروز (۲۶ مرداد) در بخش‌های شمالی استان به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات، افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق نیز محتمل است.

نقشه‌های آینده‌نگری هواشناسی از روز سه‌شنبه (۲۸ مرداد) تا یکشنبه (۲ شهریور) از افزایش نسبی دما و ماندگاری توده هوای گرم در سطح استان خبر می‌دهد. همچنین در این مدت، افزایش غلظت آلاینده ازن در مناطق پرتردد و صنعتی دور از انتظار نیست.

بر پایه این پیش‌بینی‌ها، آسمان تهران فردا (دوشنبه، ۲۷ مرداد) صاف همراه با وزش باد خواهد بود و دمای هوا در کمینه ۲۶ و بیشینه ۳۶ درجه سانتی‌گراد قرار می‌گیرد. همچنین روز سه‌شنبه (۲۸ مرداد) آسمان صاف، حداقل دما ۲۸ و حداکثر دما ۳۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.