  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

ورود موج جدید گرما از روز سه‌شنبه؛ هشدار افزایش غلظت آلاینده ازن

ورود موج جدید گرما از روز سه‌شنبه؛ هشدار افزایش غلظت آلاینده ازن

اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن پیش‌بینی ناپایداری‌های جوی در شمال و گرد و خاک در غرب و جنوب تهران از افزایش نسبی دما و غلظت آلاینده ازن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد طی پنج روز آینده، وضعیت جوی استان تهران عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با افزایش وزش باد همراه می‌شود.

بر اساس این گزارش، در برخی ساعات به‌ویژه عصر و شب، در مناطق جنوبی و غربی استان وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های مجاور پیش‌بینی شده و این شرایط می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و دید موقت شود.

امروز (۲۶ مرداد) در بخش‌های شمالی استان به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات، افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق نیز محتمل است.

نقشه‌های آینده‌نگری هواشناسی از روز سه‌شنبه (۲۸ مرداد) تا یکشنبه (۲ شهریور) از افزایش نسبی دما و ماندگاری توده هوای گرم در سطح استان خبر می‌دهد. همچنین در این مدت، افزایش غلظت آلاینده ازن در مناطق پرتردد و صنعتی دور از انتظار نیست.

بر پایه این پیش‌بینی‌ها، آسمان تهران فردا (دوشنبه، ۲۷ مرداد) صاف همراه با وزش باد خواهد بود و دمای هوا در کمینه ۲۶ و بیشینه ۳۶ درجه سانتی‌گراد قرار می‌گیرد. همچنین روز سه‌شنبه (۲۸ مرداد) آسمان صاف، حداقل دما ۲۸ و حداکثر دما ۳۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

کد خبر 6562844
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها