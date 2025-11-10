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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۸:۱۲

هواشناسی: دمای تهران تا پایان هفته بین ۹ تا ۲۱ درجه در نوسان است

هواشناسی: دمای تهران تا پایان هفته بین ۹ تا ۲۱ درجه در نوسان است

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: دمای تهران تا پایان هفته بین ۹ تا ۲۱ درجه در نوسان است و افزایش نسبی آلودگی هوا در مناطق پرتردد پیش‌بینی می‌شود.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی روزهای آینده، دمای هوای شهر تهران در کمترین حالت به ۹ درجه و در بیشترین حالت به ۲۱ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای همدیدی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، طی پنج روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

وی افزود: در پی هشدارهای سطح زرد آلودگی هوا به تاریخ‌های ۱۴ و ۱۸ آبان ۱۴۰۴، به دلیل سکون نسبی جو و نبود وزش باد مؤثر، احتمال افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها در مناطق پرتردد شهری وجود دارد.

خورشیدی تأکید کرد: شرایط پایداری جو و افزایش آلودگی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و توصیه می‌شود گروه‌های حساس از ترددهای غیرضروری در هوای آزاد خودداری کنند.

کد مطلب 6650580

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    نظرات

    • خشایار IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ایشالله بارونی بشه آسمون تهران

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