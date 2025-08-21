حجتالاسلام احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فضای مجازی باید قاعدهمند باشد، اظهار کرد: ما باید راههایی جایگزین فیلترینگ داشته باشیم و برای آن تدبیر شود. امروز یکی از مطالبات جدی عامه مردم ما، مدیریت و ساماندهی فضای مجازی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به مراکز قضائی مراجعه کنید، حجم وسیعی از پروندههایی که تشکیل میشود و شاکیان زیادی که مراجعه میکنند، آسیبدیدگان از همین فضای مجازی هستند.
وی افزود: متأسفانه اخبار خلاف واقع، افترا و تهمتهایی که افراد به هر دلیل اعم از مسائل قومی، قبیلهای، سیاسی یا اختلافات شخصی علیه همدیگر به جریان میاندازند، در بسیاری از موارد ممکن است قابل پیگیری نباشد که باعث شده است خانوادهها از هم بپاشند و حیثیت افراد زیادی از هموطنان ما آسیب جدی ببیند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ساماندهی فضای مجازی به هیچ وجه یک مسئله سیاسی نیست، بلکه صد درصد برای ما اجتماعی و حیثیتی است و ما باید به جای فیلترینگ، فضای مجازی را مدیریت، ساماندهی بهتر و بر آن نظارت دقیقتر کنیم.
آزادیخواه در ادامه، گفت: متأسفانه تا بحث ساماندهی فضای مجازی مطرح میشود، عدهای آن را برخلاف آزادی بیان میدانند در حالی که آزادی بیان هیچ ربطی به نشر اکاذیب، افترا و اخبار دروغ ندارد.
وی تصریح کرد: در هیچیک از کشورهای مدعی حقوق بشر و آزادی بیان شاهد بیسر و سامانی در فضای مجازی نیستیم، بالاخره فضای مجازی باید کنترل و بر آن نظارت شود.
