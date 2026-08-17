بخشدار ویژه خارگ: آزادگان نماد صبر و عزت ملت ایران هستند

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی اظهار کرد: بازگشت آزادگان به کشور در سال ۱۳۶۹ یکی از ماندگارترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است؛ روزی که ملت ایران شاهد بازگشت مردانی بود که سال‌ها رنج اسارت را تحمل کردند اما عزت و آرمان‌های خود را حفظ کردند.

وی افزود: آزادگان در دوران اسارت با صبر، ایمان و مقاومت خود نشان دادند که اراده یک ملت را نمی‌توان در حصارهای اسارت محدود کرد و امروز نیز فرهنگ ایثار و مقاومت آنان می‌تواند چراغ راه نسل جوان کشور باشد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: مردم ایران هیچ‌گاه فداکاری آزادگان، شهدا و ایثارگران را فراموش نخواهند کرد و وظیفه مسئولان و جامعه، پاسداشت این سرمایه‌های ارزشمند و انتقال صحیح فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی به نسل‌های آینده است.

حسین‌پور با اشاره به جایگاه ویژه فرهنگ ایثار و مقاومت در جزیره خارگ گفت: خارگ نیز در دوران دفاع مقدس یکی از نمادهای مقاومت و ایستادگی مردم و کارکنان صنعت نفت بود و مردم این جزیره همواره در کنار آرمان‌های انقلاب و دفاع از میهن حضور داشته‌اند.

وی در پایان با تبریک این مناسبت به آزادگان سرافراز و خانواده‌های آنان خاطرنشان کرد: عزت و آرامش امروز کشور مرهون ایستادگی مردانی است که در سخت‌ترین شرایط از ارزش‌های این سرزمین دفاع کردند و یاد و نام آنان باید همواره گرامی داشته شود.