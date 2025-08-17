تشریح علت تشکیل نشدن جلسات علنی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی در توضیح علت تشکیل نشدن جلسات علنی مجلس در روزهای اخیر، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند هفته در میان، برای نظارت‌های میدانی و پیگیری مطالبات مردم به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند که این حضور در رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم بسیار تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: برخلاف برخی تصورات، مجلس در این ایام تعطیل نیست بلکه طبق قانون، نمایندگان پس از سه هفته حضور مستمر در جلسات علنی صحن و کمیسیون‌ها، ادامه نقش نظارتی و نمایندگی خود را در حوزه‌های انتخابیه ایفا می‌کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضمناً این نکته قابل توجه است که به دلیل تنوع مسائل کاری در حوزه انتخابیه اتفاقاً شرایط کاری سخت‌تر از حضور در مجلس است، چرا که نمایندگان از صبح زود تا پاسی از شب به بررسی مشکلات مردم، دیدار با اقشار مختلف و پیگیری مطالبات مردمی مشغول هستند.

وی ادامه داد: افکار عمومی در جریان باشند که بخشی از وظایف نمایندگان، نظارت بر اجرای قوانین و بررسی نیازهای مردم در مناطق مختلف کشور است. به همین دلیل، سرکشی به حوزه‌های انتخابیه فرصتی برای ارزیابی آثار قانون‌گذاری و رصد مشکلات اجرایی در سطح محلی به شمار می‌رود.

گودرزی اظهار کرد: بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، چرخه قانون‌گذاری و نظارت، با هدف تعادل میان وظیفه قانون‌گذاری در صحن و نظارت میدانی در حوزه‌های انتخابیه طراحی شده است.