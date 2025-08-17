مساجد استان سمنان آماده میزبانی از زائران امام رضا(ع) در پایان ماه صفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حقیقت ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی کانون فرهنگی مساجد استان سمنان از آمادگی مراسم برای میزبانی از زائران امام رضا (ع) در سراسر استان در روزهای پایانی ماه صفر خبر داد.
وی با بیان اینکه در این ایام برنامههای ویژه ای در سراسر استان سمنان تدارک دیده شده است، افزود: تمهیداتی اندیشیده شده که زائران رضوی عبوری از استان با حضور در مساجد علاوه بر بهرهگیری از فضای عزاداری روزهای پایانی ماه صفر، از خدمات مساجد هم بهره بگیرند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان سمنان با بیان اینکه برگزاری کرسیهای تلاوت قرآن کریم در مساجد استان از جمله برنامههای دهه پایانی صفر در استان است، گفت: در این روزها که استان میزبان زائران رضوی است برگزاری نشستهای تبیینی معرفتی، بصیرتافزایی و روشنگری زندگانی و سیره ائمه معصوم (ع) در قالب طرح «جهاد تبیین» در مساجد استان برگزار میشود.
حقیقت با بیان اینکه غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا توسط نوجوانان و نونهالان و جوانان مسجد از دیگر برنامههای روزهای پایانی ماه صفر در مساجد استان است، گفت: سیاهپوش کردن و فضاسازی مساجد و معابر شهر و روستا و قرائت صلوات خاصه در روز شهادت امام رضا (ع) ازجمله برنامههای پیش بینی شده فرهنگی در مساجد استان است.
وی با بیان اینکه کرسیهای تلاوت قرآن کریم در مساجد در قالب طرح ملی «مسجد، پایگاه قرآن» برگزار میشود، گفت: این نذر کشوری در استان ما هم برگزار و ثواب آن به روح پرفتوح پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی بن موسیالرضا (ع) تقدیم میشود.
نظر شما