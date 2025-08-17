سرپرست دانشکده شیمی دانشگاه لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، «مهرداد دادستانی»، رئیس دانشگاه لرستان، با صدور حکمی، «سعید فرهادی»، عضو هیئتعلمی دانشکده شیمی دانشگاه لرستان و عضو دو درصد دانشمندان برتر دنیا، با مرتبه علمی «استاد» را بهعنوان سرپرست این دانشکده منصوب و در سپاسنامهای، از «عابدین زبردستی»، رئیس پیشین دانشکده، بهخاطر اقدامات انجام شده، قدردانی کرد.
قرارگیری در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا به مدت چهار دوره، رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان، مدیرگروه شیمی دانشگاه؛ چهار دوره، استاد راهنمای بیش از ۱۰۰ پایاننامه و رساله در مقاطع تحصیلی کارشناسیارشد و دکترا، دارای بیش از ۱۴۰ مقاله علمی، پژوهشی معتبر ملی و بینالمللی و… از جمله سوابق «سعید فرهادی» است.
نظر شما