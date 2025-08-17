حدود ۸ هزار میلیارد ریال برای سلامت مردم خراسان رضوی اختصاص یافت

شاکررضا مریدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده جهت ارتقا و توسعه عمران و آبادانی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سلامت مردم و ترمیم حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده استان طی ۴ ماه نخست سال جاری حدود ۸ هزار میلیارد ریال برای سلامت مردم اختصاص یافت.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی بیان کرد: در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۳ بالغ بر یک هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال از محل تخصیص یک درصد درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای حوزه سلامت به حساب دانشگاه علوم پزشکی استان پرداخت شد؛ که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۵۳۱ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به میزان هزینه‌کرد مالیات بر ارزش افزوده در بخش‌های اختصاص یافته، افزود: یک درصد از محل ۱۰ درصد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده برای حوزه سلامت به منظور پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می‌یابد.

مریدی تصریح کرد: در سال گذشته از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال برای سلامت مردم به دانشگاه علوم پزشکی استان پرداخت گردید. جزئیات هزینه کرد مبالغ واریزی برای حوزه سلامت در دست دانشگاه علوم پزشکی استان قرار دارد و جهت شفاف سازی می‌بایست به مردم اطلاع رسانی شود.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این اداره کل تمام تلاش و همت خود را در جهت رفاه و گسترش خدمات برای مردم عزیز استان به کار گرفته و امیدواریم در این راه و با برنامه ریزی های به عمل آمده به موفقیت‌های بیشتری دست یابیم.

وی بر اهمیت مالیات در توسعه کشور تأکید کرد و گفت: مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی است. همراهی مردم در پرداخت مالیات، نقشی اساسی در توسعه متوازن و پیشرفت استان ایفا می‌کند. برنامه‌ریزی صحیح در تخصیص این منابع، می‌تواند موجب افزایش کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد تحولات مثبت در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود.